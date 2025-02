Más puntos que se deben tener en cuenta para adquirir autopartes en países vecinos

Luego que el Gobierno Nacional hablitara "la importación por particulares de autopartes" , diferentes organismos y funcionarios amplian información para que los interesados no incumplan con las disposiciones.

Desregulaciones Habilitan importación de autopartes, pero no se podrán entrar como equipaje

González recomendó a estos vecinos que deben tener “muy en cuenta” que estas comprar y posterior traslado es por medio del sistema de courier o correos de encomiendas, aclarando que “no es que me voy a Chile, compro el repuesto o autoparte y me lo traigo, eso es imposible”, enfatizó el funcionario que depende del gobierno trasandino.

“No cualquiera podrá comprar” teniendo en cuenta que el interesado “deberá estar legalmente constituido como contributista ante el ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero)” de la República Argentina , aclarando también que “se debe ser Responsable Inscripto, sino no podrá comprar”.

Una compra no autorizada se convierte en contrabando

Ante la consulta de SITIO ANDINO sobre una supuesta compra que no es informada o no cumple con las nuevas disposiciones se transforma en contrabando, Floridor González fue contundente al responder que este tipo de acción pasa a ser un fraude para el Estado, una falta grave o delito.

Para tener en cuenta las autopartes “deben ser para uso personal y no comercial, permitiéndose hasta cinco envíos por año por persona, no superando los 50 kilos de peso, ni U$S 3000 (tres mil dólares), entre otras disposiciones publicadas por el Gobierno Nacional.