Mario, el alvearense que dejó atrás la obesidad y disfruta la vida

“Siempre fui obeso, es algo que estuvo presente en mi vida siempre y yo me sentía que ya no podía hacer muchas cosas y hasta me costaba atarme los cordones, me asusté, sentí miedo y ahí hice un click”, empezó contando el hombre.

“Se me despertó la diabetes, eliminé las gaseosas, cosas dulces y panificados, tomé la decisión de operarme en diciembre de 2021 y cuando tuve Covid 19, arranqué con 215 kilos y bajé 15 al estar internado, después empecé a hacer ejercicio y cuidarme; me cambió la vida”, añadió.

“Es una enfermedad que va más allá de lo estético, es algo mental y me di cuenta que estaba haciendo las cosas mal y que no podía fallarles a las personas que apostaron por mí, desde marzo tengo una rutina de ejercicios y bicicleta, lo hago con mucho placer y tengo ganas de seguir siempre”, señaló.

Disfrutar la vida

Para cerrar, el alvearense dice disfrutar la vida y las juntadas con sus seres queridos. “Me acostumbré a que todos me miraran y se burlaran de mi pero hoy estoy re bien, y eso no me pasa ya, me junto con mis amigos y disfruto, me detengo a mirar las fotos cosa que antes no hacía”, puntualizó.

Según las Encuestas Nacionales de Nutrición y Salud de los últimos años, a nivel nacional en la población adulta la prevalencia de sobrepeso fue del 34%, mientras que la prevalencia de obesidad fue del 33,9%, con diferencias significativas según nivel de ingreso.

- Gentileza Noticiero Andino