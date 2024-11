Marcos Calvente participó en la apertura del foro sobre una ciudad sostenible e integral

Marcos Calvente y un sistema ambiental integrado

“Mendoza a 100 años” busca consensuar objetivos comunes entre los actores del urbanismo, los servicios públicos y el desarrollo de obras. Propone comprender a Mendoza como un sistema ambiental integrado, en el que la interacción entre los componentes naturales y humanos garantice el equilibrio y la sostenibilidad. La provincia debe entenderse y pensarse en conjunto.

Además, apunta a dar continuidad a procesos como la ley de loteo y ordenamiento territorial, fomentando una evolución que permita alcanzar mayor sustentabilidad y sostenibilidad.

En este sentido, Calvente manifestó que “un crecimiento planificado y ordenado depende de la tecnología. A esa tecnología hay que alimentarla con datos de calidad porque si no esa herramienta no sirve, pero también hay que alimentarla con reglas para generar esos modelos digitales de ciudad. Es necesario tener reglas claras, sinceras”, dijo Calvente, refiriéndose a legislación que regula ese crecimiento, que no solo son los planes de ordenamiento territorial de cada comuna, sino también con los códigos de edificación.

“Mendoza es una provincia que se jacta de haber conseguido muchos logros en la institucionalidad y el poder del Estado para organizar la sociedad de muchos ámbitos, pero en lo tiene que ver con el urbanismo no hemos logrado el objetivo de crecer de manera, sostenible y ordenada”.