Maratón Santa Rosa: Carlos Becerra y Rocío Olguin brillaron en el Desafío Ñacuñán Terra Trail 2025

La Reserva de la Biósfera de Ñacuñán en el departamento de Santa Rosa se convirtió en el lugar elegido por cientos de mendocinos. Se corrió la 5ta edición del Desafío Ñacuñán Terra Trail 2025 y fue un éxito rotundo. Más de mil mendocinos, entre corredores, familiares y equipos, se sumaron a esta jornada que no solo se destacó por su participación masiva, la presencia de deportistas de alto nivel en el mundo del Trail Running y la participación de la Intendenta-runners Flor Destéfanis , que este año se animó a los 10 k.

Carlos Becerra , con una destacada participación, se adjudicó la Media Maratón , demostrando su gran nivel competitivo, seguido por Bruno Barsotti y Facundo Jofré .

La revelación en el ámbito femenino en la categoría de los 21k, fue la santarrosina Rocío Olguin , quien obtuvo el primer lugar en una reñida carrera. Rocío además forma parte del equipo de running Santa Rosa, y junto a su equipo dejaron a nuestro departamento en lo más alto.

Además, esta quinta edición tuvo una categoría kids , donde cientos de niños participaron de una experiencia inolvidable y divertida, que potencia el entretenimiento, pero fundamentalmente la actividad deportiva, como herramienta para la salud.

Mirá todos los resultados en el siguiente link https://resultados.mlteventossport.com.ar/resultados/eventos/event_57.php

image

La intendenta de Santa Rosa Flor Destéfanis participó del evento

Flor Destéfanis un año más se sumó al evento, participando en esta 5ta edición en la categoría de 10K. Entusiasmada al finalizar el recorrido dijo: “es increíble las sensación de llegar y cumplir el objetivo, es una competencia sin duda, pero con nosotros mismos que nos invita a superarnos día a día. Este desafío ya está instalado en la agenda de los teens running y aficionados de toda la provincia y el país, y eso nos llena de orgullo” dijo.

image

La competencia mostró un alto nivel de rendimiento y un espíritu de superación que Destéfanis elogió como representativo del carácter de los mendocinos y principalmente de los santarrosinos.

image

Los datos pintorescos que dejó la Maratón en Santa Rosa