18 de junio de 2026
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Sitio Andino
Maipú Municipio

Maipú Municipio vivirá un fin de semana con memoria, identidad nacional y propuestas culturales

Maipú Municipio vivirá un fin de semana cargado de emociones, con actividades pensadas para vecinos, familias y visitantes.

Activiades para todos los gustos en Maipú Municipio para el fin de semana.

Activiades para todos los gustos en Maipú Municipio para el fin de semana.

Por Sitio Andino Departamentales

Maipú Municipio vivirá un fin de semana cargado de emociones y propuestas para toda la comunidad. La agenda incluye desde un emotivo homenaje al fotógrafo que retrató el alma mendocina, hasta el clásico intercambio de figuritas mundialistas, pasando por actos patrios, cine y música en vivo.

Las actividades se desarrollarán en distintos puntos de Maipú y buscarán reunir a vecinos y visitantes en torno a la memoria, la identidad nacional y la cultura local.

Homenaje a Coco Yáñez, el fotógrafo que ayudó a construir la memoria mendocina

La agenda comenzará el viernes con un sentido homenaje a Coco Yáñez, reconocido fotógrafo y periodista mendocino cuyo trabajo dejó una huella imborrable en la historia cultural de la provincia.

Su lente acompañó a generaciones y su obra se transformó en un archivo invaluable de la historia, la cultura y el pueblo de Mendoza. El encuentro se realizará el viernes, a las 17.00 horas en el Parque Metropolitano Sur.

La propuesta invita a honrar a un maestro de la fotografía, agradecer su legado y celebrar todo lo que aportó al periodismo, la fotografía y la cultura argentina.

coco yañez

Camino de los Pensadores: historia, identidad y enoturismo en Maipú Municipio

El sábado 20, a las 12.00 horas, se realizará una propuesta que une historia y enoturismo en la Bodega Tempus Alba, ubicada en Perito Moreno 572, Coquimbito.

La charla, denominada “Cosecha de Identidad: Belgrano, la Bandera y el Brindis por una Patria Propia”, tendrá como disertante a Mauricio Correa Bustos, quien guiará a los asistentes en un recorrido por los ideales de Manuel Belgrano y el general Martín Miguel de Güemes.

La actividad se desarrollará en el marco del ciclo “Camino de los Pensadores” y propone reflexionar sobre la identidad nacional con un brindis de por medio.

Los cupos son limitados, por lo que se solicita reservar previamente al teléfono 2616590314.

Homenaje a Belgrano y Güemes en la Plaza Departamental de Maipú Municipio

Ese mismo sábado, por la tarde, la Plaza Departamental 12 de Febrero será el escenario del homenaje oficial a dos de los grandes protagonistas de la historia argentina.

A las 18.00 horas se llevará adelante el acto de conmemoración por la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes y Manuel Belgrano, con el objetivo de mantener vivo el legado de dos próceres fundamentales en la construcción de la Nación.

La actividad formará parte de una agenda que busca fortalecer la memoria colectiva y poner en valor la historia nacional desde el encuentro comunitario.

Fútbol, colección y encuentro: el Intercambio de Figuritas

El ambiente mundialista tomará la plaza con la propuesta “Vení a hacer amigos nuevos y conseguir las figus que te faltan”. Este sábado, de 16:00 a 19:00 horas, se realizará una nueva edición del intercambio de figuritas del Mundial.

La actividad busca recrear el ambiente amistoso y familiar que rodea a la Copa del Mundo, invitando a niños, jóvenes y adultos a completar sus álbumes y compartir la pasión por el fútbol.

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“El Partido”: cine y memoria en el Teatro Imperial

Para los amantes del séptimo arte y la historia del deporte, el Cine Teatro Imperial ofrece la película “El Partido”, basada en el libro de Andrés Burgo. El film reconstruye el mítico partido de 1986 entre Argentina e Inglaterra, entrelazando el juego con los sucesos históricos previos.

Las entradas tienen un valor de $2.800 y están disponibles en la boletería del teatro o a través de la web munimaipu.boleteriadigital.com.ar.

Funciones en el Cine Teatro Imperial Maipú

  • Jueves 18 – 21:30 hs
  • Viernes 19 – 18:00 hs
  • Sábado 20 – 18:00 hs
  • Domingo 21 – 21:30 hs

La música cierra la noche con “Solo dos covers”

La jornada culminará con una celebración musical. A las 21:30 hs del sábado, el Cine Teatro Imperial recibirá el espectáculo de la banda “Solo dos covers – 20 AÑOS”.

Será una noche elegante y cargada de emociones para celebrar dos décadas de trayectoria, reviviendo grandes éxitos que marcaron generaciones. Las entradas se pueden adquirir en la boletería del teatro o a través de entradaweb.com.

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