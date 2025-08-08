Para tener en cuenta

Maipú crea entornos amigables para la lactancia materna: conocé los lugares disponibles

En el Mes de la Lactancia Materna, Maipú Municipio refuerza su compromiso con la salud materno-infantil y brinda condiciones dignas para amamantar en público.

Por Sitio Andino Departamentales

En el Mes de la Lactancia Materna, el municipio de Maipú refuerza su compromiso con la salud materno-infantil mediante la creación de espacios que garantizan condiciones dignas para amamantar en el ámbito público. Este proyecto busca garantizar un entorno digno y cómodo para las madres que amamantan.

En el marco del Mes de la Lactancia Materna y bajo la línea de acción para 2025 de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud: “Comienzos Saludables, futuros esperanzadores”, que enfatiza la importancia de la salud materno-infantil para el bienestar de las familias y las comunidades, Maipú Municipio refuerza su compromiso con las madres y recién nacidos.

Donde estará el nuevo espacio para la lactancia materna

En esta línea se pondrá en funcionamiento un nuevo espacio de lactancia en el Centro de Salud N°8 de Russell, sumándose a la Sala de Lactancia ya existente en el Edificio Municipal (Pablo Pescara 190). Este proyecto busca garantizar un entorno digno y cómodo para las madres que amamantan, promoviendo así una práctica clave para el desarrollo saludable de los niños.

Mes de la lactancia materna Maipú 2

La iniciativa se alinea con los objetivos globales de la OMS y la OPS, que destacan la lactancia materna como un pilar fundamental para reducir la mortalidad infantil y fortalecer el vínculo madre-hijo. El nuevo espacio en el Centro de Salud Russell así como el del edificio municipal están equipados con las condiciones necesarias para brindar privacidad, higiene y tranquilidad, facilitando que las madres puedan alimentar a sus bebés durante sus consultas o trámites en el lugar. De esta manera, el municipio busca eliminar barreras y fomentar una cultura de apoyo a la lactancia en la comunidad.

Con esta acción, la Municipalidad de Maipú avanza en su meta de reafirmar su compromiso con la salud pública y el bienestar integral de las familias. Estas políticas no solo benefician a las madres y sus hijos, sino que también contribuyen a construir una sociedad más equitativa y saludable.

