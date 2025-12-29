Lavalle impulsa la apicultura con formación profesional

Recibieron la certificación de su curso apícola en Lavalle.

Lavalle fue protagonista de la entrega de certificados del curso de formación Apícola profesional, impulsado por el municipio en conjunto con la Universidad Juan Agustín Maza, INTA y CCT Juana de Ibarbourou.

Durante 5 meses los participantes completaron una formación de 60 horas y cada uno recibió una colmena para iniciar su propio emprendimiento de apicultura. Los 23 egresados lograron cumplir con las exigencias del cursado entre agosto y diciembre.

Lavalle conocimiento y herramientas para nuevas oportunidades de empleo El municipio de Lavalle coordinó recursos como la provisión de todos los materiales para las clases teóricas y prácticas. Además, del contenido del curso vinculado a las necesidades de desarrollo económico local.

También, destacar que los docentes de la Universidad Maza aportaron fundamentos científicos y biológicos de la abeja. Y el trabajo de la Agencia del INTA Lavalle y Santa Rosa, que lideraron las prácticas.

Por último, con la entrega de una colmena a cada egresado, la Municipalidad de Lavalle no solo brindó conocimiento, sino también las herramientas para generar nuevas oportunidades de empleo.

