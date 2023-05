Las PASO 2023 en San Rafael: balance de las elecciones

Pedro Serra, senador provincial del Frente de Todos por San Rafael realizó un balance de la última elección PASO 2023 en el departamento sureño durante el desarrollo de estas Elecciones 2023 para intendentes y concejales. Serra afirmó que "el sistema ha tenido errores, pero que es perfectible". además agregó: "La participación llegó al 63,66%, no es del todo mala viendo los momentos que atraviesa el país. Hoy me comuniqué con la junta electoral de Mendoza para plantearle algunas dudas y algunas cosas que creo lo debemos mejorar. Si yo tengo una persona que va a votar y no votó, como la justicia creía que debía hacerlo y le voy a anular el voto, estamos en una locura. La gente ha reconocido caras por eso es que ha marcado, ha hecho un círculo alrededor de la cara para demostrar su intención de voto que era esa persona. Omar Félix sacó el 86,39 de los votos".