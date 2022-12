Las Heras: un biofertilizante fue la idea ganadora

Hoy, los cuatro finalistas, presentaron a los miembros del jurado sus proyectos en el Campo Histórico. El ganador de la primera semana de votación resultó ser “Vitagua”, integrado por Julian Quintero y Beatriz Fourcade; el de la segunda semana, “CloudFarm” integrado por Milagros Ponce, Kevin Alcalde, Lourdes Pizarro y Mario Marlia; el de la tercera semana, “De Arroz y Chocolate” integrado por Andrea Ciccioli, Gianina Zaccaria, Jorge Ciccioli y Marisa Bazán y el de la cuarta semana, “Biospi” integrado por Uriel Miralles, Jeremías Conrero.

"Los jóvenes tienen sueños, no sabe dónde ir, no sabe qué hacer, y les cuesta cumplirlos o poder realizarlos y cuando nos dan la oportunidad como ahora, a través de un equipo de personas, de profesionales, con muy buena voluntad, que quiere hacer realidad el sueño de cada uno, es muy lindo. Después del Proyecto de mi Vida 1, tener la segunda edición y ahora decir que vamos a hacer el tercero es hacer posible aún más esos Sueños para los jóvenes de toda la provincia. Y te digo más, nosotros estamos aprendiendo mucho de ellos, lo que nosotros estamos viendo con cada uno de ellos, son proyectos que parecen de gente que lo ha estudiado durante muchos años; Estos chicos que tienen entre 18 y 35 años han creado proyectos que a lo mejor nosotros hemos pasado muchas décadas tratando de decir cómo lo podemos implementar, son proyectos muy valederos que es por el bien de toda la comunidad, de toda la sociedad y eso me enorgullece" resumió el intendente Daniel Orozco, luego de oír las exposiciones de cada unos de los semifinalistas.

El primer puesto fue elegido por los miembros del jurado, mientras que el tercer y cuarto puesto, fueron sometidos a votación popular por redes sociales.

Durante el acto el intendente, Daniel Orozco y la secretaria de Gobierno, Janina Ortíz, recibieron a miembros del jurado compuesto por distintas entidades y organizaciones de la sociedad civil, así como funcionarios municipales y universidades provinciales.

Por lo que luego de la votación y en presencia de Escribana, se realizó el conteo de votos y el anuncios de los tres ganadores, que fueron:

Primer lugar, "BioSpi" con un premio de $300.000; segundo "CloudFarm" con un premio de $150.000 y tercero, "De Arroz y Chocolate" que obtuvo $100.000 pesos. Además, hubo dos menciones especiales a "Vitagua" e "INaromas", quienes recibieron un premio de $40.000 respectivamente.

"Realmente muy gratificante, se superaron las expectativas no solo en la presentación de proyecto, sino también en la calidad de los mismos, los chicos son el futuro y lo han demostrado con los proyectos que han presentado. Todos apuntando a lo que es el cuidado del ambiente, a mejorar los usos y costumbres, realmente el primer puesto más que merecido, y han podido también crear lazos con los otros proyectos ganadores, a eso apuntamos, al asociativismo. Así que muy contentos desde la Secretaría de Gobierno, poder apoyar e incentivar esto en los jóvenes. Este año se permitió que participaran chicos de otros departamentos, como es el caso de primer ganador, y que se puedan implementar en nuestro departamento con beneficios para muchos sectores" comentó la secretaria de Gobierno, Janina Ortíz, área promotora del concurso.

BioSpi es el proyecto ganador del primer lugar, creado por Jeremías Conrero y Uriel Miralles, oriundos de Lavalle, decidieron aventurarse a participar impulsados por el abuelo de este último. Con voz pausada y e detalle, Uriel explica sus sensaciones luego de enterarse del resultado del Concurso y explica en detalle en qué consiste su proyecto: "Me siento muy contento por lograr esto y por poder encontrar entidades que nos potencian como emprendedores, agradezco a todos los que son parte de este concurso. En nuestro proyecto combinamos microalgas con gases de efecto invernadero para generar diferentes productos. Para el Proyecto de mi Vida nosotros presentamos un bioestimulante natural que potencia de manera integral el crecimiento de la planta, desde que germina hasta que obtiene el fruto. Este producto es un biofertilizante, que es totalmente orgánico, es verde y por ende minimiza el uso de los fertilizantes sintéticos o químicos, que es una de las problemáticas que afrontamos y que creemos que los mendocinos tienen, y además otra es la crisis hídrica. Este bioestimulante tiene hormonas principales que potencian la planta, la hacen más resistente a la crisis y por eso la ofrecemos a productores mendocinos para que sigan haciendo que sus productos lleguen a la mesa de cada argentino" aclaró con mucha seguridad el joven.

Cabe destacar que Uriel Miralles, estudia biotecnología en San Luis, y la idea del proyecto "ya estaba en su cabeza" desde pandemia. "Empecé a investigar durante la pandemia y yo desde chiquito quería afrontar la problemática del cambio climático y la generación de gases efecto invernadero por parte industrias, entonces conviené todo esto y nació BioSpi en el 2021 cuando encontré a mi gran equipo. Somos tres jóvenes estudiantes, de diferentes palos, electrónica, mecatrónica y biotecnología que juntamos todos nuestras expertise para hacer este proyecto competitivo" resumió sonriente.