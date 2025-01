Laguna del Diamante: este miércoles se inaugura una nueva temporada de visitas a la reserva

"Los trabajos para el despeje del camino iniciaron hace unas tres semanas . No se hace de un día para otro, porque es todo un camino de montaña ", comenzó a decir Barcenilla al señalar que la ruta de 98 siempre fue un lugar complejo antes de su apertura anual .

Recomendaciones previas

Si bien el trabajo de vialidad es dejar un camino transitable, el funcionario provincial brindó algunas recomendaciones importantes para los visitantes como el tipo de transporte a utilizar. "Lo ideal sería que fuera en camioneta. No importa que no sea doble tracción, puede ser camioneta simple pero un vehículo alto, ya que en el camino de montaña hay algunas piedras quedan sobreelevadas porque no se puede dinamitar en el lugar" afirmó Barcenilla al seguir las recomendaciones del personal de Recursos Renovables de la Secretaría de Ambiente.

A partir de este lunes, las obras finalizarían y el miércoles se daría la inauguración del camino para llegar a la Laguna. A su vez, en el caso de que se produzcan inconvenientes externos, como la presencia de nevadas y agua, Vialidad provincial se encargará de darle el mantenimiento adecuado al camino, más aún por tratarse de una época de turismo.

