La reina departamental ya comenzó sus campañas sociales

“Inicié una campaña para niños que no tienen los recursos para iniciar el ciclo lectivo 2023, estoy agradecida con la gente de Alvear porque han colaborado y pudimos entregar útiles y ropa”, expresó la soberana.

“El objetivo es conseguir unas 5 o 6 para que los chicos puedan ir a la escuela, me han llamado muchas personas aportando bicis o monopatines para que ellos jueguen, pueden comunicarse a mi celular que es 2625595607; la idea es que si alguien tiene alguna bicicleta que no usa, nos avisa y nosotros la arreglamos”, añadió la joven.

Con los niños

La reina de General Alvear se refirió al contacto que tiene con los niños, tanto en escuela como en jardines o instituciones sociales.

“Cuando ven la corona y la capa, es una imagen que transmite como respeto, de niña también me pasaba porque las miraba y me quedaba sorprendida; me gustaría que pueda ir viendo todo el mundo vendimia”, señaló.

- Gentileza LV 23