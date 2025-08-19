La Plaza Independencia se llena de folclore para homenajear al Padre de la Patria

Actividades artísticas y gastronómicas en Plaza Independencia
La programación artística contará con destacados nombres de la escena folclórica local. Los Chimeno, uno de los grupos más reconocidos de Mendoza, será protagonista de la velada ofreciendo un repertorio que promete encender el espíritu tradicionalista y convocar al público a cantar y bailar.
image
También se presentarán Profecía Folk, Lucía Ocampo, Juan Matías Arnulphi y la Orquesta de la Municipalidad de Mendoza, junto con la participación de ballets municipales que pondrán en escena coreografías típicas de nuestra región.
La celebración también incluirá la Plaza de las Artes, con una variada oferta de artesanías y un patio de comidas típicas para disfrutar los sabores más representativos de Mendoza.