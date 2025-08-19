Cultura, identidad y memoria sanmartiniana

La Plaza Independencia se llena de folclore para homenajear al Padre de la Patria

Este domingo 24, la peña en plaza Independencia reunirá a grandes artistas locales y al público mendocino en un homenaje al General José de San Martín.

Festejo del Padre de la Patria en Plaza Independencia

Foto: Yemel Fil

La propuesta, de identidad cuyana, es con entrada gratuita, y reunirá música, danza, historia y gastronomía en un ambiente bien tradicional.

Actividades artísticas y gastronómicas en Plaza Independencia

La programación artística contará con destacados nombres de la escena folclórica local. Los Chimeno, uno de los grupos más reconocidos de Mendoza, será protagonista de la velada ofreciendo un repertorio que promete encender el espíritu tradicionalista y convocar al público a cantar y bailar.

image

También se presentarán Profecía Folk, Lucía Ocampo, Juan Matías Arnulphi y la Orquesta de la Municipalidad de Mendoza, junto con la participación de ballets municipales que pondrán en escena coreografías típicas de nuestra región.

La celebración también incluirá la Plaza de las Artes, con una variada oferta de artesanías y un patio de comidas típicas para disfrutar los sabores más representativos de Mendoza.

De esta manera, la Ciudad de Mendoza invita a vecinos, vecinas y turistas a compartir una fiesta familiar que combina cultura, identidad y memoria sanmartiniana desde el corazón mismo de la capital de los mendocinos.

