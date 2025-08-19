La Plaza Independencia se llena de folclore para homenajear al Padre de la Patria

La Municipalidad de Mendoza se prepara para vivir una jornada de tradición y homenaje al Padre de la Patria José de San Martín con una peña folclórica en conmemoración al Día del Padre Sanmartiniano , que tendrá lugar este domingo 24 en la plaza Independencia .

La propuesta, de identidad cuyana, es con entrada gratuita , y reunirá música, danza, historia y gastronomía en un ambiente bien tradicional.

Una comunidad organizada que respondió con el corazón San Rafael y el poder de la solidaridad: Ivana ya tiene su silla motorizada

Debate en puerta General Alvear: polémica por la ocupación de terrenos junto a las vías del ferrocarril

La programación artística contará con destacados nombres de la escena folclórica local. Los Chimeno , uno de los grupos más reconocidos de Mendoza , será protagonista de la velada ofreciendo un repertorio que promete encender el espíritu tradicionalista y convocar al público a cantar y bailar.

También se presentarán Profecía Folk, Lucía Ocampo, Juan Matías Arnulphi y la Orquesta de la Municipalidad de Mendoza , junto con la participación de ballets municipales que pondrán en escena coreografías típicas de nuestra región.

La celebración también incluirá la Plaza de las Artes, con una variada oferta de artesanías y un patio de comidas típicas para disfrutar los sabores más representativos de Mendoza.

De esta manera, la Ciudad de Mendoza invita a vecinos, vecinas y turistas a compartir una fiesta familiar que combina cultura, identidad y memoria sanmartiniana desde el corazón mismo de la capital de los mendocinos.