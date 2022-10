La "pelea" de los jubilados ante el aumento en los medicamentos

Sobre el incremento de los valores de los fármacos, e n el departamento General Alvear la situación no es del todo compleja, pero si impacta en el bolsillo de muchos ciudadanos que deben tomar su medicación diaria.

“Han subido mucho los remedios, y todos los meses, no me alcanza y eso que he aportado toda mi vida”, comentó un jubilado alvearense.