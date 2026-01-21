La Municipalidad de Mendoza propone una experiencia nocturna diferente al aire libre

Relatos nocturnos organizado por la Municipalidad de Mendoza.

Tras el éxito de las funciones realizadas anteriormente, donde mendocinos y turistas se dejaron envolver por la magia de la narración en un entorno natural único, el ciclo Relatos Nocturnos: Clásicos del suspenso suma una opción entretenida para seguir explorando el misterio bajo el cielo estrellado del piedemonte mendocino.

Esta propuesta invita al público a vivir una experiencia sensorial distinta: historias inquietantes y fascinantes narradas en plena noche, donde la calma del entorno natural se convierte en el escenario perfecto para dejar volar la imaginación e inmiscuirse en relatos cargados de tensión y suspenso.

En enero se realizó una primera edición con cupos agotados, el viernes 16, y se sumará un segundo episodio el viernes 30 de enero de 2026, a las 20:30 h. La actividad estará a cargo del reconocido relator y actor Pedro Contreras, cuya voz y puesta interpretativa guiarán al público por un recorrido intenso y envolvente, despertando emociones y sensaciones en cada palabra.

La fecha tendrá un escenario elegido para potenciar la experiencia: Viernes 30 de enero: Área Natural Protegida Divisadero Largo El espacio, rodeados de naturaleza y silencio, ofrece el marco ideal para una velada donde la narrativa cobra vida y la noche se vuelve protagonista. image Detalles del evento organizado por la Municipalidad de Mendoza Duración: Aproximadamente 1 hora y 30 minutos

Edad recomendada: Mayores de 16 años

Entradas: Adquirí tu pase a través de este link: -30/01: Ticket

Estacionamiento vigilado para los participantes.

Recomendaciones para disfrutar la experiencia

Dificultad del trekking de enlace: Media/Baja

Llevar manta, colchoneta o reposera liviana

Botella de agua, mate y abrigo liviano si lo prefieres

Repelente para insectos (dípteros, odonatos, entre otros) Para más información o consultas, podés escribir a [email protected] o WhatsApp: +54 9 261 594 9985