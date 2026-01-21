La Municipalidad de Mendoza propone una experiencia nocturna diferente al aire libre

La propuesta invita al público a vivir historias inquietantes y fascinantes narradas en plena noche. La cita es para el 30 de enero en un espacio al aire libre de la Municipalidad de Mendoza.
La calma de la noche y la potencia de las historias crean una experiencia única al aire libre.
La propuesta invita al público a vivir historias inquietantes y fascinantes narradas en plena noche. La cita es para el 30 de enero en un espacio al aire libre de la Municipalidad de Mendoza.
Tras el éxito de las funciones realizadas anteriormente, donde mendocinos y turistas se dejaron envolver por la magia de la narración en un entorno natural único, el ciclo Relatos Nocturnos: Clásicos del suspenso suma una opción entretenida para seguir explorando el misterio bajo el cielo estrellado del piedemonte mendocino.
Esta propuesta invita al público a vivir una experiencia sensorial distinta: historias inquietantes y fascinantes narradas en plena noche, donde la calma del entorno natural se convierte en el escenario perfecto para dejar volar la imaginación e inmiscuirse en relatos cargados de tensión y suspenso.
En enero se realizó una primera edición con cupos agotados, el viernes 16, y se sumará un segundo episodio el viernes 30 de enero de 2026, a las 20:30 h. La actividad estará a cargo del reconocido relator y actor Pedro Contreras, cuya voz y puesta interpretativa guiarán al público por un recorrido intenso y envolvente, despertando emociones y sensaciones en cada palabra.
La fecha tendrá un escenario elegido para potenciar la experiencia:
El espacio, rodeados de naturaleza y silencio, ofrece el marco ideal para una velada donde la narrativa cobra vida y la noche se vuelve protagonista.
Para más información o consultas, podés escribir a [email protected] o WhatsApp: +54 9 261 594 9985