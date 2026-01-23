Baches, basura y obras sin terminar: San Martín, atravesado por reclamos vecinales

San Martín: obra con meses de demora en calle Pirovano y Godoy Cruz, ubicada en la esquina turística del Museo Municipal Las Bóvedas.

En imágenes y testimonios compartidos por residentes del departamento de San Martín , se repiten reclamos por calles rotas, obras que llevan meses sin concluir, acumulación de basura en canales y daños en espacios emblemáticos . Lo dramático de la situación es que algunos de ellos están ubicados en sectores de mucho tránsito, cercanos a centros de salud o puntos turísticos.

Uno de los casos más visibles se registra en el barrio Cuesta del Madero , donde una cuadra permanece cerrada desde hace al menos tres o cuatro meses por una obra que no volvió a ser intervenida. Según relatan los vecinos, el corte prolongado genera complicaciones en la circulación y obliga a desvíos constantes en una zona sensible por la cercanía al principal hospital del departamento.

Por calle Abdala, a la altura de la esquina del hospital, se suma otro problema: la ausencia de cordón en un tramo , lo que representa un riesgo tanto para peatones como para vehículos que circulan diariamente por el lugar. A esto se agregan pozos y sectores de asfalto deteriorado en la calle lateral al Perrupato, una vía que rodea el centro de salud y que es utilizada de manera constante por ambulancias, personal sanitario y pacientes.

Imagen 1: Cuadra cerrada en el barrio Cuesta de Madero por obras inconclusas. / Imagen 2: Rotura en intersección entre calle Alem y Molina, que representa perjuicios para vehículos y motocicletas. / Imagen 3 : Escombros en Avenida Salta, grave riesgo para la circulación.

Otro foco de conflicto se concentra en calle Alem, en el Boulevard de las 200 Banderas , una de las zonas más transitadas de la ciudad y que desde hace años arrastra polémicas vinculadas a su estado. Vecinos describen una calzada con deformaciones, desniveles que generan una suerte de “sube y baja” para los vehículos y baches que generan perjuicios en la circulación.

En la intersección de Alem con Pedro Molina, aseguran que los daños en la carpeta asfáltica provocan maniobras bruscas y potenciales accidentes.

En el mismo boulevard también se detectaron placas de vidrio rotas con los nombres de las familias que donaron las banderas que rodean el paseo, además de canteros que perdieron sus mosaicos. Según los vecinos, llevan por lo menos tres años sin ser reparados.

La situación se agrava en sectores vinculados a propuestas o atractivos turísticos. En la esquina de Pirovano y Godoy Cruz (NdA: foto de portada), frente al Museo Histórico Municipal Las Bóvedas una obra permanece inconclusa desde hace meses. Se trata de uno de los accesos más importantes para quienes visitan la ciudad, lo que refuerza el reclamo por la falta de intervención en un espacio estratégico para la imagen del departamento.

paseo de las banderas en san martín en mal estado Así se encuentra el "Monumento del Bicentenario" de 200 banderas en San Martín. Foto: Gentileza a SITIO ANDINO.

A estos problemas se adiciona la acumulación de basura en canales, particularmente en el canal Espejo, sobre Espejo Este y Pirovano, donde se observa un largo tramo con residuos de todo tipo. En avenida Salta, los vecinos denuncian sectores del canal repletos de botellas, escombros en mal estado y obstáculos que representan un riesgo para la circulación, especialmente en días de lluvia.

El descontento también se expresa en los comentarios de vecinos de distintos distritos del departamento. “Ojalá el señor intendente se acuerde de la gente trabajadora que vive en el barrio Perito Moreno, porque estamos marginados y olvidados”, escribió una usuaria.

Otro mensaje apunta a la falta de mantenimiento general: “Si no fuera por la cooperativa estaríamos tapados de mugre, porque la municipalidad es deficiente al máximo. Hace años no arreglan una calle, no solo en Palmira, en todo el departamento. Llovió hace cinco días y todavía hay barro por los pozos”, señala un comentario fechado el 13 de enero.

Cementerio de Palmira: denuncias por abandono y vandalismo

Uno de los reclamos más duros tiene como escenario el cementerio de Palmira, donde vecinos denuncian abandono, vandalismo, falta de limpieza y robos constantes de placas y lápidas.

“Nos cobran tasas de limpieza y mantenimiento que nunca se cumplen. El cementerio está intransitable, sucio y con un olor insoportable”, expresaron. En octubre del año pasado, además, vecinos alertaron sobre una situación abrumadora: la presencia de féretros tirados y restos óseos en inmediaciones del predio..

La opción de comentar publicaciones de la comuna en redes sociales está restringida, lo que limita la posibilidad de expresar reclamos en esos espacios. Por ese motivo, muchos de los testimonios fueron recopilados de publicaciones compartidas en grupos vecinales y perfiles de usuarios de Palmira, Tres Porteñas, Buen Orden y otras localidades de San Martín.

basura en el canal espejo san martín Otra de las calles en San Martín donde la basura se acumula en sus canales.

Mientras tanto, los reclamos se acumulan y el pedido es claro: mantenimiento sostenido, obras concluidas y presencia activa de la Municipalidad —a cargo de Raúl Rufeil— en todo el departamento