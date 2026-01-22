La Liga Nacional de Vóley Femenino se presenta en Mendoza con 16 equipos y ascensos en juego

La provincia de Mendoza vuelve a posicionarse como epicentro del Vóley nacional femenino. Este lunes 19 se realizó la presentación oficial de la Liga Nacional de Voleibol Femenina, certamen que se disputará del 17 al 28 de febrero y que tendrá como sede principal al Club General San Martín Pacífico, institución que además contará con equipo representante.
La conferencia de prensa se llevó a cabo en el Salón Blanco del club, con la presencia de dirigentes, cuerpo técnico, jugadoras y periodistas de distintos medios provinciales y nacionales.
Durante la presentación estuvieron presentes Augusto Carignano (presidente), Roberto Terrero (vicepresidente) y Pablo González (tesorero) del club anfitrión, junto al cuerpo técnico del equipo local, encabezado por su coordinador Mauricio Sánchez y la capitana María Eugenia Ortega.