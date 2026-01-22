22 de enero de 2026
La Liga Nacional de Vóley Femenino se presenta en Mendoza con 16 equipos y ascensos en juego

La segunda edición del certamen de Vóley se disputará del 17 al 28 de febrero en el Club General San Martín, de la provincia de Mendoza. Mirá el detalle.

Autoridades, cuerpo técnico y jugadoras participaron de la presentación oficial de la Liga Nacional de Vóley Femenino en Mendoza.

 Por Martín Sebastián Colucci

La provincia de Mendoza vuelve a posicionarse como epicentro del Vóley nacional femenino. Este lunes 19 se realizó la presentación oficial de la Liga Nacional de Voleibol Femenina, certamen que se disputará del 17 al 28 de febrero y que tendrá como sede principal al Club General San Martín Pacífico, institución que además contará con equipo representante.

La conferencia de prensa se llevó a cabo en el Salón Blanco del club, con la presencia de dirigentes, cuerpo técnico, jugadoras y periodistas de distintos medios provinciales y nacionales.

Pacífico, sede y protagonista del torneo de Vóley

Durante la presentación estuvieron presentes Augusto Carignano (presidente), Roberto Terrero (vicepresidente) y Pablo González (tesorero) del club anfitrión, junto al cuerpo técnico del equipo local, encabezado por su coordinador Mauricio Sánchez y la capitana María Eugenia Ortega.

Un torneo que crece: más equipos y ascensos en juego

La edición 2026 de la Liga Nacional de Vóley Femenino será la segunda de su historia y marcará un salto importante respecto al año anterior:

  • Participarán 16 equipos, dos más que en la edición inaugural.

  • El torneo otorgará ascensos a la Liga Argentina Femenina (LAF) 2027, elevando el nivel competitivo y la exigencia deportiva.

Este crecimiento consolida al certamen como una vidriera clave para el desarrollo del vóley femenino en todo el país.

Los 16 equipos que jugarán la Liga Nacional de Vóley Femenino 2026

El certamen reunirá a representantes de distintas provincias y regiones:

  • Unión (Santa Fe)

  • Banco (Santa Fe)

  • San José (Entre Ríos)

  • Tucumán de Gimnasia (Tucumán)

  • Monteros Vóley (Tucumán)

  • Universitario (Córdoba)

  • Almafuerte (Córdoba)

  • Glorias (Buenos Aires)

  • Ciudad de Nieva (Jujuy)

  • Gimnasia y Tiro (Salta)

  • Brujas (Misiones)

  • San Martín (Formosa)

  • CGSM Pacífico (Mendoza)

  • Regatas (Mendoza)

  • San Martín (Mendoza)

  • Selección Argentina

La fuerte presencia mendocina, con tres clubes locales, refuerza el protagonismo de la provincia en una competencia que tendrá mirada nacional.

