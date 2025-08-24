Accesibilidad para todos

La Municipalidad de Mendoza impulsa un ambicioso plan de renovación urbana

La Municipalidad de Mendoza ejecuta tareas en tres cuadrantes de la ciudad. Se interviene con pavimentación, bacheo, forestación y mejoras para peatones.

Trabajo en veredas y calles realiza la Municipalidad de Mendoza.

Trabajo en veredas y calles realiza la Municipalidad de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza dio a conocer las arterias y veredas que se están reconstruyendo. Con estos trabajos se busca mejorar el espacio público optimizando la circulación, garantizar la accesibilidad para todos y brindar una mayor calidad de vida de las personas que transitan diariamente por la capital. Estas labores tienen como marco los planes de Renovación de Veredas y Reconstrucción de Calles.

Plan renovación de veredas de la Municipalidad de Mendoza

En cuanto al Plan de Renovación de Veredas, se avanza en la modernización del espacio peatonal, con obras que contemplan la instalación de piso granítico gris, líneas guía podotáctiles para garantizar accesibilidad universal y la adecuación de acequias, cordones, rampas, posas de árboles, rejillas y forestación donde sea necesario. El objetivo es brindar veredas seguras, cómodas y sin barreras arquitectónicas, facilitando el desplazamiento de todas las personas, especialmente aquellas con movilidad reducida.

A su vez, el Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles contempla la repavimentación y puesta a punto de más de 169.000 m² de calzada -equivalentes a 143 cuadras- en sitios estratégicos de la Ciudad, con una fuerte inversión municipal que apunta a mejorar la transitabilidad vehicular. Las obras se relacionan con la reconstrucción de calles en asfalto en diferentes seccionales. Así, la renovación está organizada en tres cuadrantes que incluyen todas las seccionales y sectores del microcentro.

A continuación, el detalle de arterias en obra de la Municipalidad de Mendoza:

Trabajos en veredas

  • Calle Godoy Cruz: vereda sur, de Mitre a San Martín (circular con precaución, ejecución de detalles y terminaciones).
  • Sarmiento: de Belgrano a Perú, corte total de calzada. vereda margen sur y norte de Belgrano a Perú.

Trabajos en calzada

  • Calle Montevideo: lunes 25, corte total en primera instancia, de cuadra San Martín a 9 de Julio por asfalto. A medida que se termina la cuadra, se avanza a la siguiente con corte total.
  • Calle Martín Zapata: sábado 23, corte total entre Tiburcio Benegas y Rodríguez por pavimentación en asfalto de Olascoaga a Boulogne Sur Mer – Cortes parciales con trabajos a media calzada y corralitos, tránsito habilitado con precaución.
  • Calle Ituzaingó: entre Coronel Díaz y Gob. González, cortes parciales con trabajos a media calzada y corralitos, tránsito habilitado con precaución. Corte y despeje completo desde Fray Mamerto Esquiú hasta Gobernador González, por trabajos de bacheo.
  • Calle Rodríguez: corte total entre Arístides Villanueva y Martín Zapata por tareas de bacheo y poda. Sábado 23: corte total entre Rufino Ortega y Martín Zapata por pavimentación en asfalto. Lunes 25: corte total entre Arístides Villanueva y Rufino Ortega por pavimentación en asfalto.
  • Calle Agustín Álvarez: calzada reducida por tareas preliminares antes de la pavimentación, en el tramo Boulogne Sur Mer a Granaderos.
image

