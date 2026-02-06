La Municipalidad de General Alvear realiza tareas de limpieza y acondicionamiento en barrios

Limpieza y mantenimiento en barrios de General Alvear.

El director de Obras Públicas, Mauricio Martínez, explicó que las intervenciones se concentran principalmente en la plaza y calles aledañas. “Nos encontramos hoy en este barrio ya que a pedido de los vecinos nos habían llegado solicitudes de limpieza y mantenimiento en la plaza, así que estamos acá trabajando”, señaló.

El funcionario indicó que se destinó una cuadrilla para dar respuesta al sector. “Entre hoy y mañana la limpieza y el desmalezado va a quedar solucionado”, afirmó, y adelantó que los trabajos continuarán con reemplazo de luminarias.

Limpieza y mantenimiento en barrios y zonas del departamento En paralelo, se realiza limpieza de cunetas en calles cercanas del barrio, con el objetivo de prevenir anegamientos ante posibles lluvias. “Tenemos otra cuadrilla trabajando en limpieza de cunetas, anticipándonos a las lluvias que están pronosticadas para evitar problemas de escurrimiento”, explicó Martínez.

En ese sentido, se informó que las tareas se replican en otros barrios y zonas del departamento, con diferentes frentes de trabajo activos vinculados al mantenimiento urbano, mejoras en espacios comunitarios y acondicionamiento de la infraestructura municipal.