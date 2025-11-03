"La garrafa en tu barrio": el cronograma del 3 al 8 de noviembre y los valores

Por Sitio Andino Departamentales 3 de noviembre de 2025 - 07:25
El operativo del Gobierno de la provincia de Mendoza para distribuir la garrafa subsidiada en zonas vulnerables tiene como objetivo aliviar el bolsillo de quienes no poseen gas de red y garantizar su derecho de acceso. Durante esta semana del 3 al 8 de noviembre de 2025, el programa visitará los distintos departamentos.
La Dormida: Barrio Parrales Mendocinos. A las 9. La Dormida: Boulevard Remo Falciani. A las 9.30. La Dormida: Paraje: Gobernador Civit. Frente a Escuela Carlos Galigniana Segura. A las 10.
General Alvear
Ciudad: Paraje: El Nevado. Centro de Salud. A las 9. Ciudad: Barrio Prensa. Manzana: H. Casa: 5. A las 10.45.
Guaymallén
Puente de Hierro: Barrio El Libertador. Claveles Mendocinos y Calle 4. A las 9.30. Puente de Hierro: Barrio Las Chacras. Unión Vecinal. Calle El Comercio. Manzana: C. Casa: 24. A las 10.15. Puente de Hierro: Iglesia Palabra de Vida. Calle 7 s/n. A las 11. Los Corralitos: Barrio Mori. Manzana: A. Casa: 3. A las 12.30.
San Rafael
Ciudad: Pueblo Diamante. Plaza Espínola. A las 9.
Tunuyán
Colonia Las Rosas: Ruta Provincial 92 y Calle Reyna (Ex Cua Cua). A las 9.30. La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 10.30. La Estacada: Ruta Nacional 40 y Calle La Fe. (Ex Finca Lobato). A las 11. Martes 4
Guaymallén
Kilómetro 8: Plaza del Agricultor. Calle Silvano Rodríguez. A las 9.30. Kilómetro 8: Escuela 1151 Teniente General Rafael Aguirre. Bandera de los Andes y Ángel Rodríguez. A las 10.15. Los Corralitos: Barrio Leonangeli. Delegación Los Corralitos. Carlos Rodríguez y María Elena Walsh. A las 11. Rodeo de la Cruz: Barrio Cocucci. Famatina y Bebedero. A las 12.
San Rafael
Villa Atuel: Escuela 1-321 Balbino Arizu. A las 9.30.
Godoy Cruz
Tortugas: Polideportivo y Filippini. Rocca y Zizzias. A las 9. Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 10. Tortugas: Polideportivo Los Peregrinos. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11. Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 12. Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 13.
Luján
Agrelo: Barrio Tierras Vivas. Entrada a Barrio. A las 9.30. Agrelo: Asentamiento San José. Cancha de Fútbol. A las 10.45. Agrelo: Barrio Costa Esperanza. Posta Sanitaria. A las 12.
Junín
Barriales: Delegación Municipal. A las 10. Barriales: Barrio Sismo 28. A las 11.
San Carlos
Pareditas: Paso de las Carretas. Barrio Teodoro Navarro. A las 10. Pareditas: Paso de las Carretas. La Capilla. A las 10.30. Pareditas: Calle El Paramillo. A las 11. Pareditas: Plaza Distrital. A las 12.
Rivadavia
Los Campamentos: La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 15.30. Los Campamentos: Barrio Tittarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 16. Los Campamentos: La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Báez. A las 16.30. Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 17.
Tupungato
Villa Bastías: Barrio Lotes Moyano. Plaza. A las 9.30.
La Paz
Las Colonias: 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 9. Las Chacritas: Predio San Expedito. A las 10.30. Las Chacritas: Comunidad. A las 10.45. Miércoles 5
Maipú
Rodeo del Medio: Barrios Caminos del Sol. Intersección calles internas barrio a 100 m de calle Víctor Hugo. A las 9.30. Fray Luis Beltrán: Escuela 1-396 Cloromiro Giménez. Los Álamos s/n. A las 10.30. Fray Luis Beltrán: Mina de Oro y Vargas. A las 11.30. Fray Luis Beltrán: Hospital Metraux. Espacio Verde frente a hospital. Lateral Norte de Acceso Este. A las 12.30.
Las Heras
El Zapallar: Barrio Democracia. Esquina Calles 2 y 5. A las 9.30. El Algarrobal: Barrio Las Viñas. Comedor Nadine. A las 10.30. El Algarrobal: CAV. El Algarrobal. Paraguay y Paso Hondo. A las 11.30.
Tunuyán
La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9.30. La Primavera: Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 10.30. Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 11.30.
Luján
Perdriel: Barrio Las Palmeras. Playón Espacio Verde. A las 9.30. Perdriel: Barrio Nueva Vida. Boulevard. A las 10.15. Perdriel: Barrio Jardines de Brandsen. Playón. A las 11.
San Martín
El Ramblón: Calle Las Violetas. (Callejón González). A las 9.30. El Ramblón: Calle Villarroel. Entrada. A las 10.30. El Espino: Barrio El Espino. Cancha de Fútbol. A las 11.30.
Guaymallén
Rodeo de la Cruz: Barrio Farmacéutico. Plaza. Malnis y Civelli. A las 9.30. Rodeo del Medio: Barrio Villa Graciela. Unión Vecinal. Thomas Edison 583. A las 10.15. Rodeo de la Cruz: Barrios Congreso y Progreso. SUM. Bonfanti y Solari. A las 11. Rodeo de la Cruz: Barrio Bonfanti. Bebedero 7900. Barcelona y Bonfanti. A las 12.30
San Rafael
Monte Comán: Predio Ferrocarril. Destacamento Policial. Playón. A las 9.30.
General Alvear
Bowen: Barrio El Tanque. A las 9. Bowen: Paraje: El Rincón. Casa F y 22. A las 10.45. Bowen: Paraje: El Monarca. Última casa. A las 11.15.
Junín
Los Barriales: Iglesia de Orfila. A las 10. Ciudad: Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10.30. Tres Esquinas. Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. Carril Caballero y Ruta Provincial 65. A las 11. Jueves 6
San Carlos
Chilecito: Plaza Distrital. A las 10. Chilecito: Carril Nacional y Calle Puerta. A las 10.30. Tres Esquinas: Barrio Carrasco. A las 11.30. Tres Esquinas: Calle Libertad y Las Rosas. A las 12.
Guaymallén
Colonia Molina: Tabanera y Grenón. A las 9.30. Colonia Molina: Barrio Loyácono. Calle Pública y Tabanera. A las 10.15. Colonia Molina: Barrio Santa Rita. Plaza. Calle Milagros y Gastón Díaz. A las 11. Colonia Segovia: Barrio Di Rocco. Plaza. Tabalqué y Ocayunta. A las 12.
Tupungato
Gualtallary: Plaza Divino Niño. A las 10.
Godoy Cruz
Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 9. Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 10. Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11. Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 12. Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 13.
Las Heras
Alta Montaña
Uspallata: Delegación Municipal Uspallata. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10. Polvaredas: Destacamento Policial. A las 11.30. Punta de Vacas: Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12.30. Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 13.30.
Junín
La Colonia: Delegación Municipal. A las 10. La Colonia: Callejón Nueva Esperanza. A las 11.
Luján
Vertientes del Pedemonte: Capilla de la Santísima Virgen María del Rosario de San Nicolás. Calle Unión Kilómetro 3.5. A las 9.30. Vertientes del Pedemonte: Barrio Cooperativa Megafón. Plaza. Calle Isla de Borbón. A las 10. Vertientes del Pedemonte: Calle Los Álamos s/n. Espacio Verde. A las 10.30. Chacras de Coria: Barrio 25 de Mayo. Calles Malargüe y Tunuyán. A las 11.15.
Rivadavia
Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 15. Reducción de Arriba: Plaza de los Burros. A las 15.30.
Malargüe
Ciudad: Barrio Carbometal. Calle Ejército de los Andes 2000. A las 9.
San Rafael
Goudge: Escuela 1-134 Triunvirato. A las 9.
Lavalle
Jocolí: Barrio Santa Rita. A las 9. Jocolí: Barrio Cooperativa Jocolí. Espacio Verde. A las 9.20. Tres de Mayo: Barrio Unión y Esfuerzo. Plaza. A las 10.20. Viernes 7
Maipú
Santa Blanca: Centro de Salud Santa Blanca 58. Calle Santa María de Oro 1263. A las 9.30. San Roque: Localidad: Isla Chica. Club Marcos R. Flores. Calle Valle Hermoso s/n. A las 10.30. San Roque: Localidad: Isla Grande. Escuela 1-169 Emilio Barrera. Ruta 60 esquina La Costa. A las 11.30. San Roque: Barrio La Esperanza. Manzana: A. Casa: 1. Sobre Ruta Provincial 50. A las 12.30.
Las Heras
El Pastal: Los Algarrobos. A las 9.30. El Pastal: Escuela 1-087 Abdón Abraham. Ruta Nacional 40 y San Esteban. A las 10.30. El Borbollón: CEDRyS 12. Ruta 23 y Paso Hondo. A las 11.30.
Rivadavia
La Libertad: Barrio Rivadavia. A las 9. La Libertad: plaza 17 de Agosto. A las 10.
General Alvear
Carmensa: Polideportivo. A las 9.
San Martín
Ciudad: Barrio Libertad. Ex Venier. Calle Los Cerezos. A las 9.30. Ciudad: Barrio del Carmen. SUM. A las 10.30. Ciudad: Barrio Primavera. Cancha de Fútbol. A las 11.30. Ciudad: Barrio Ambrosio. Plaza. A las 12.30.
Capital
Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40. Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15. Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13. Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.
San Rafael
Cuadro Benegas: Paraje: Los Coroneles. A las 9. Cuadro Benegas: Escuela 4-102 Antonio Buttini. A las 10. Cuadro Benegas: Paraje: El Vencedor. Escuela 1-341 Dr. Luis Dellepiane. A las 12.30.
Tunuyán
Vista Flores: Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.30. Ciudad: Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11. Ciudad: Centro de Salud 171 Dr. Miguel Ángel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.
Lavalle
Costa de Araujo: Centro de Jubilados Heriberto Devoto. A las 9. Costa de Araujo: Plaza Barrio Cuyum. A las 9.30. Costa de Araujo: Calle Eva Perón y Circunvalación. A las 10. Costa de Araujo: Calle Garibaldi frente a Corralón Municipal. A las 10.30. Sábado 8
Las Heras
El Algarrobal de Abajo: Barrio Ruca Mana. Presidente Quintana 3777. A las 9.15. El Algarrobal: Feria de El Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.
Rivadavia
Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9. Andrade: Playón deportivo. A las 10. Medrano: Tanque de Agua. A las 11.
San Rafael
La Llave: Escuela 1-138 Saturnino de la Reta. A las 9.
Tunuyán
Los Sauces: Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 9.30. Villa Seca: Centro de Salud 181 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. A las 10.30. El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 11.30.
Capital
Recorrido 1
Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40. Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.
Recorrido 2
Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9. Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 10. Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11. Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.
Con esta iniciativa, el
Con esta iniciativa, el gobierno de la provincia de Mendoza garantiza el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.