"La garrafa en tu barrio": cuánto cuesta y dónde conseguirla del 26 al 31 de enero

Por Sitio Andino Departamentales 26 de enero de 2026 - 07:40
El
operativo del Gobierno de la provincia de Mendoza para distribuir la en garrafa subsidiada zonas vulnerables tiene como objetivo aliviar el bolsillo de quienes no poseen gas de red y garantizar su derecho de acceso. Durante esta semana del 26 al 31 de enero, el programa visitará los distintos departamentos.
Santa Blanca: Centro de Salud Santa Blanca Nº 58. Calle Santa María de Oro 1263. A las 9:30. San Roque: Localidad: Isla Chica. Club Marcos R. Flores. Calle Valle Hermoso s/n. A las 10:30. San Roque: Localidad: Isla Grande. Escuela Nº 1-169 “Emilio Barrera”. Ruta Nº 60 esquina Costa. A las 11:30. San Roque: Barrio La Esperanza. Manzana: A. Casa: 1. Sobre Ruta provincial Nº 50. A las 12:30.
Las Heras
El Plumerillo: Barrio Santa Teresita. CEDRyS Nº 8. Álvarez Condarco y Paso del Portillo. A las 9:30. El Resguardo: Barrio 26 de Enero. Playón deportivo. Calle 2 y Lumiere. A las 10:30. El Resguardo: Barrio Todos Unidos. Manzana: A. Casa: 21. A las 11:30.
Tunuyán
Colonia Las Rosas: Ruta Provincial Nº 92 y calle Reyna ( Ex Cua Cua). A las 9. La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 11. La Estacada: Ruta Nacional Nº 40 y calle La Fe. (Ex Finca Lobato). A las 12. Martes 27
Guaymallén
Rodeo de la Cruz: Barrio Escorihuela. Río Juramento y Barcelona. A las 9:30. Capilla del Rosario: Barrio San Roque. Callejón Antonelli y Vías del Ferrocarril. A las 10:30. Buena Nueva: Barrio San Ceferino. Higüerita y Chuquisaca. A las 11:30. Capilla del Rosario: Barrio Patrón Santiago. Virgen del Milagro 792. S.U.M. A las 12:30.
Godoy Cruz
Villa Marini: Playón deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9. Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 9:40. Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. S.U.M. Segundo Sombra s/n. A las 10:20. Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 11. San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 11:40. Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana: H. A las 12:20.
San Rafael
El Cerrito: El Cerrito. Plaza. A las 9.
Luján
Perdriel: Barrio Renacer del Plata. Espacio Equipamiento. A las 9:30. Perdriel: Barrio Viña Costa Flores. Manzana: D. Casa: 9. A las 10:30. Perdriel: Barrio Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.
Tupungato
Cordón del Plata: Barrio Integración. S.U.M. A las 9. Miércoles 28
Maipú
Coquimbito: Barrio Piccione. Espacio Verde. Rodríguez Peña y Lateral Norte de Acceso Este. A las 9:30. Colonia Bombal: Asociación de la Colectividad Boliviana. Calle Don Bosco. A las 10:30. Colonia Bombal: San Martín e Hipólito Yrigoyen. Plaza. A las 11:30.
Las Heras
El Pastal: Escuela Nº 1-087 “Abdón Abraham”. Ruta Nacional Nº 40 y San Esteban. A las 9:30. El Pastal: CEDRyS Nº 11. El Pastal y San Esteban. A las 10:30. El Borbollón: Centro de Salud Nº 21. San Ramón s/n. A las 11:30.
Tunuyán
La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela Nº 1-375 “José Pedroni”. Calle Guiñazú s/n. A las 9. La Primavera: Centro de Salud Nº 61 “Dr. Juan J. Begué”. Calderón s/n. A las 11. Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12.
Guaymallén
Puente de Hierro: Escuela de Boxeo “Esparta Box”. Severo del Castillo 11167. A las 9:30. Colonia Molina: Barrio Madres Unidas. Calle Miralles pasando Grenón. A las 10:30. El Sauce: Barrio Los Hornos. Carril a Lavalle, frente a Barrio Constitución. A las 11:30. El Sauce: Barrio El Carmen. Cerro Bonete y José Luis Cabezas. A las 12:30.
San Rafael
Las Paredes: Paraje: El Usillal. Escuela Nº 1-266 “Josefa Correas”. A las 9. Las Paredes: Paraje: El Toledano. El Toledano y calle Muñoz. A las 10:30. Las Paredes: Aeroclub. A las 12:30.
General Alvear
Ciudad: Barrio Los Ranqueles. S.U.M. Calle Norma Maya. A las 9. Ciudad: Barrio Costa del Atuel. S.U.M. A las 10:45. Jueves 29
Guaymallén
Belgrano: Centro de Salud Nº 196. Pedro Molina y Santiago Araujo. A las 9:30. Nueva Ciudad: Delegación Nueva Ciudad, San José y Villa Nueva Norte. Tropero Sosa 519. A las 10:30. Belgrano: Unión Vecinal San Juan Bosco. Calle Catamarca, entre Namuncurá y María Auxiliadora. A las 11:30. Pedro Molina: Oruro 2673. Entre Alcorta y Montevideo. A las 12:30.
Godoy Cruz
Villa del Parque: Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 9. Villa del Parque: Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 9:40. San Vicente: Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 10:20. Trapiche: Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 11. Benegas: Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 11:40.
Maipú
Coquimbito: Barrio La Merced 2. Ingreso a barrio. Entrada por calle Tropero Sosa. A las 9:30. Ciudad: Barrio Ciancio. Falucho y Vidal Sierra. A las 10:15.
San Carlos
Chilecito: Plaza distrital. A las 10. Chilecito: Carril Nacional y calle Puerta. A las 10:30. Tres Esquinas. Barrio Carrasco. A las 11:30. Tres Esquinas: Calle Libertad y Las Rosas. A las 12.
Luján
Las Compuertas: Nuevo Playón deportivo Las Compuertas. Ruta Provincial 82 km 21. A las 9:30. Las Compuertas: Barrio San Antonio. Calle Virgen del Rosario y Liniers. A las 10:30.
Tupungato
Villa Bastías: Barrio Lotes Moyano. Plaza. A las 9.
San Rafael
Cuadro Nacional: Paraje: La Nora. Iglesia Evangelista. A las 9. Cuadro Nacional: Escuela Nº 1-084 “Deoclesio García”. A las 10. Cuadro Nacional: Paraje: Colonia Elena. Barrio Santa María. A las 10:30. Cuadro Nacional: Paraje: Cuadro Bombal. Escuela Nº 1-044 “Domingo Evaristo Bombal”. A las 12:40.
Las Heras
Alta Montaña
Uspallata: Informador Turístico. A las 10. Polvaredas: Destacamento policial. A las 11:30. Punta de Vacas: Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12:30. Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 13:30. Viernes 30
Tunuyán
Vista Flores: Centro de Salud Nº 98 “Dr. Juan José Delgado”. Calle 25 de Mayo 230. A las 9. Ciudad: Centro de Salud Nº 191 “Dra. Rosa de las Mercedes Angelini”. Ruta Nacional Nº 40, kilómetro 84. A las 11. Ciudad: Centro de Salud Nº 171 “Dr. Miguel Angel Manzano”. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.
Las Heras
El Challao: Rotonda de los Bomberos. Regalado Olguín y Valle de las Leñas. A las 9:30. El Challao: Barrio Sueños de María. Manzana: E. Casa: 1. A las 10:30. El Zapallar: CEDRyS Nº 3. Olascoaga y Martín Fierro. A las 11:30.
Malargüe
Ciudad: Paraje: La Junta. S.U.M. A las 8. Ciudad: Barrio Carbometal. Calle Ejército de los Andes 2000. A las 9.
General Alvear
Alvear Oeste: La Marzolina. Unión Vecinal La Marzolina. Calle 7 s/n. A las 9. Ciudad: Poste de Hierrio. Calle O. 150 metros al Oeste de ruta Nº 143. A las 10:45.
Capital
Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40. Sección Once: Barrio La Favorita. C.A.M. A las 12:15. Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador Nº 2. A las 13. Sección Siete: Comisaría Nº 33. Barrio San Martín. A las 13:30.
Maipú
El Pedregal: Barrio 25 de Mayo y barrio 23 de Agosto. La Variante. A las 9:30. El Pedregal: Barrio 25 de Julio. Calle 4 y cancha de fútbol. A las 11:45. El Pedregal: Barrios: Pedro Varela, 5 de Diciembre y Estación Pedregal. Cancha de Fútbol. Calle Necochea. A las 12:30. Sábado 31
Tunuyán
Los Sauces: Centro de Salud Nº 97. Tabanera s/n. A las 9. Villa Seca: Centro de Salud Nº 181 “Dra. Victoria Aruani”. Corredor Productivo s/n. A las 10. El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 11.
Las Heras
El Algarrobal: Barrio El Portal. Merendero Horneritos. A las 9. El Algarrobal: Feria “El Algarrobal”. Calle Quintana. A las 10.
Capital - Recorrido 1
Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. A las 11:15. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40. Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12:15. Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 12:30. Sección Ocho: Barrio Soberanía. C.I.C. 2. A las 12:45. Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría Nº 33. A las 13. Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 13:30.
Con esta iniciativa, el
gobierno de la garantiza el provincia de Mendoza derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.