La etapa clasificatoria de los juegos interescolares comenzó en Godoy Cruz

Además, el jefe comunal subrayó: “Darle una mirada saludable a las ciudades a partir del deporte tiene un sentido muy importante para nosotros. Y en nuestro Departamento no solamente lo realizamos con estas actividades físicas sino también con distintas actividades que promueven mejorar la salud mental de nuestros jóvenes y adultos mayores”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1838675237514416398&partner=&hide_thread=false Participamos de una nueva edición de los Juegos Deportivos Escolares en Godoy Cruz, una iniciativa del @MendozaGobierno que reúne a más de 45 mil estudiantes de 320 escuelas secundarias de la provincia. Este programa fomenta la participación activa de los jóvenes, fortalece el… pic.twitter.com/L1za8IuGSE — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) September 24, 2024

Detalles del programa de los juegos interescolares

Los juegos deportivos escolares que se están llevando a cabo, tuvieron su inicio en 2016. Ciertamente, han tenido una evolución muy importante, ya que en esa época participaron 20000 alumnos y hoy participan 45000 alumnos.

Un aspecto importante del programa es que los jugadores federados no pueden participar, lo que hace que sea más inclusivo. Así, cada año más estudiantes se suman a estas competencias.

La finalidad es que el deporte motive a los jóvenes a practicar actividad física de manera regular. Es por ello que, se trata de incluir el deporte y la competencia en el ámbito educativo. De esta manera, se promueve una formación integral de nuestros jóvenes.

En este sentido, el subsecretario de Deportes Federico Chiapetta expresó que la participación activa de los estudiantes en cada una de sus etapas, fortalece el espíritu competitivo y fomenta el desarrollo de habilidades deportivas. “En silencio y con expectativas claras vamos sumando chicos al deporte en nuestra provincia”, enfatizó.

Escuelas participantes de los juegos interescolares

Entre las instituciones escolares que participan del Programa se encuentran: Instituto Godoy Cruz A Tomba, Colegio Rainbow, Colegio María Reina , Colegio Isep , Instituto Avellaneda, Atilio Anastasi y García Lorca. También se sumaron al programa las escuelas Padre Muller, Americo Cali, CEBJA 10 de Junio, Claudia Gramaglia, Perez Elizalde, Dragui Lucero y Alvarez Condarco. Así, se logró que 400 alumnos decidieran participar de los interescolares.

¿Cómo se desarrolla la competencia?

Cabe destacar que las escuelas participan en esta etapa clasificatoria por núcleos.

En la mañana de hoy, compitieron solo cinco escuelas, pertenecientes al núcleo número 1, de los tres existentes. Luego se realizarán las competencias del núcleo nº 2 en el poli social y deportivo Padre Jorge Contreras. Y finalmente, la última competencia del núcleo 3 se desarrollará en el poli nº 2, del barrio CEC.

Asimismo, de cada núcleo salen dos equipos ganadores. Entonces, estos seis equipos competirán en octubre en una final departamental. Por lo tanto, los ganadores de cada disciplina representarán a Godoy Cruz en la competencia provincial.

Palabras de los protagonistas de los juegos interescolares

Brunella Guillén, alumna de segundo año del Colegio Maria Reina, comentó que estos encuentros están buenísimos. “Si bien no practico vóley fuera de la escuela, me encanta participar. Y estos juegos me entusiasmaron bastante para empezar vóley en algún poli o un club, ya que me gusta mucho”, agregó Brunella.

Mientras que otras alumnas de primer año de la misma escuela, que participaron en vóley también mostraron su conformidad con el encuentro. Además, expresaron que les gusta mucho participar, ya que nos solo hacen deporte si no también nuevas amistades.

Apoyo institucional

Finalmente, Costarelli expresó: “Es una forma de vincular el deporte con la salud y las escuelas. Para nosotros es muy importante este programa ya que tenemos una mirada saludable de las ciudades y creemos que la salud tiene que ver con la actividad física.