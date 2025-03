La crisis en el agro en San Rafael acentúa el malestar en el sector

El presidente de la Sociedad Rural de San Rafael Marcelo Serrano se refirió a la coyuntura productiva y como las variables económicas afectan al sector . Dólar poco competitivo que complica la exportación; consumo deprimido, por lo que no se puede vender en el mercado interno; importaciones de productos de China y Chile por la quita de aranceles.

Tanto la vitivinicultura como la del tomate, pera, durazno, se encuentran en una situación crítica. Tal es la gravedad que muchos productores hablan de volver al corte de ruta. Serrano comentó; "ante una cosecha de uva que venía con un porcentaje más elevado que otros años, nos encontramos con un excedente de vinos del año pasado que no se han vendido y eso hace que hoy las bodegas que compran uvas estén estoqueadas y le digan a sus productores - no te puedo pagar más que al año pasado, con suerte lo del año pasado o menos - y hace meses que al productor no se le puede subir el precio del vino que se le paga, tenes entonces una industria paralizada".