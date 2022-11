La Cámara celebró el aniversario Nº 89 y premió a empresas

La Cámara siempre está

Antes de realizar la entrega de menciones especiales, reconocimientos a los socios que cumplieron 25 años acompañando a la entidad y pasar al plato fuerte del evento, la entrega de distinciones a los empresarios del año en los distintos rubros económicos, Jorge Noguerol fue el encargado de dar la bienvenida.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería alvearense aprovechó oportunidad para remarcar la labor que realiza la entidad.

“Quizá muchas veces los resultados no llegan o no se ven, a veces porque no somos escuchados, otras porque nos habremos equivocado en el método o simplemente por falta de recursos. Pero sepan que esta Cámara, que es su gremio, tiene las puertas abiertas, y necesita, que participen de las diferentes específicas, y no va a dejar nunca de defender los intereses de los alvearenses”, afirmó.

“De hecho, prosiguió, hoy toda la provincia habla del trasvase del río Grande al Atuel, y fue esta institución, entre otras, la que mantuvo el tema en agenda cuando la política estaba encandilada con Portezuelo del Viento. El tiempo nos dio la razón y el tema hoy forma parte de la agenda provincial”, dijo de manera tajante.

Noguerol, también destacó el valeroso esfuerzo que realizan las empresas distinguidas por su labor durante el 2022 ya que “en un contexto tan complicado, han sido capaces de sostener una trayectoria. Ellos nos tienen que servir de inspiración para seguir luchando”, sostuvo.

Ante un nutrido auditorio entre socios y autoridades, el titular de la institución no pasó por alto que “nos encontramos con una economía que se viene enfriando mes a mes y una inflación que va en el sentido contrario, la ganadería soportando una sequía muy prolongada y precios que por contexto nacional e internacional no despegan y complican mucho a la actividad, en lo que respecta a la agricultura y la industria, el viento y las heladas tardías se han encargado de decretar una temporada muy dura y donde lamentablemente muchos no podrán continuar en la actividad”.

En ese panorama tan complejo y “a pesar de todo esto, nuestros comerciantes, industriales, agricultores, ganaderos, prestadores de servicio y todos los actores reales de la economía y los que generan trabajo genuino, en la medida de sus posibilidades, siguen apostando por el esfuerzo y por el trabajo como único medio para salir adelante”, agregó.

En este punto, lanzó un reclamo para toda la clase política en general ya que parece están enfocada solamente en la rosca que en resolver los problemas reales.

“Una clase política que muchas veces parece no entender lo que vive el sector privado en su día a día y por lo menos desde este lado se percibe que está más pendiente de la rosca, la ideología y el fuego cruzado que de resolver los problemas de quienes pagan sus sueldos”.

En el discurso, Noguerol hizo un espacio para recordar a un ex presidente que falleció recientemente: Juan Carlos Raimondi.

Distinciones

Ganadero del año: médico veterinario y titular de El Rodeo, Gabriel Corvalan

Agricultor del año: la firma Alcolea Hermanos de Juan de Dios y Juan Antonio Alcolea.

Joven Destacada del año: Romina Arrejín – Vainilla café y pastelería de especialidad.

Industria del año: para Panificadora Muñoz y Manjares de Muñoz – Familia Muñoz

Emprendimiento vinculado al Turismo: La Quinta de Jaime / Licores Artesanales – De Carlos Alberto Pellegrina y Noemí Inés Adaro

Comerciante del año: Grupo NG Libertador SRL de Familia Giménez

Reconocimientos

Se hizo entrega de reconocimientos a socios que cumplieron 25 AÑOS acompañando a la institución

Raúl y Leandro Durán con Carnicería Raúl

Jorge Rojo con Rojo Neumáticos

Omar Alonso con Farmacia San Ramón

Rubén Guillermo Cano – Aserradero Cano

Alfredo Van Hauten

Menciones especiales