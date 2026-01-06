6 de enero de 2026
Sitio Andino
Magia y alegría

La Cabalgata de los Reyes Magos mantiene viva la tradición en Godoy Cruz

Más de 20 mil personas en Godoy Cruz presenciaron la llegada de los Reyes Magos y la puesta teatral que recorrió cartas al pasado, presente y futuro.

image
Por Sitio Andino Departamentales

Godoy Cruz volvió a encender la ilusión con una nueva edición de la Cabalgata de los Reyes Magos. En su 49° aniversario, miles de personas se reunieron en el Ex Autódromo Los Barrancos para ser parte de uno de los eventos más populares y convocantes del departamento. Además, la celebración marcó el inicio de la agenda cultural 2026.

En este marco, el intendente, Diego Costarelli, destacó el valor de esta tradición profundamente arraigada en la comunidad. “Es uno de los eventos más masivos que tiene Godoy Cruz. Nos genera una enorme alegría poder realizarlo y sostenerlo en el tiempo, manteniendo viva la ilusión que despierta la llegada de los Reyes Magos”, señaló.

«Tuvimos una fiesta con más de 20 mil personas y fue una noche totalmente en paz. Me alegra muchísimo ver a los chicos disfrutar, y también la participación de las escuelas de danza», destacó.

Asimismo, la noche contó también con la presencia de las reinas distritales 2026. Así, las candidatas junto a la reina y la virreina de la Vendimia 2025, acompañaron la celebración y sumaron brillo a una fiesta profundamente arraigada en la identidad local.

image

“Esperando su llegada”, el corazón del espectáculo en Godoy Cruz

El eje central de la noche fue la obra teatral y musical “Esperando su llegada”, con guion y dirección general del profesor Fabián Quiroga. La propuesta invitó a recorrer un viaje en el tiempo, mostrando cómo se escribían las cartas a los Reyes Magos en el pasado, cómo se viven en el presente y cómo podrían imaginarse en el futuro.

La puesta en escena contó con la participación de alrededor de 100 artistas locales, entre actores, actrices y bailarines de academias y ballets del departamento. Entre los cuales, formaron los elencos de Florencia Finochietto Multiespacio, el Ballet Luna Endiablada y el Ballet Raza Criolla.

Por lo que, sus aportes artísticos enriquecieron la puesta y reafirmaron el talento cultural local. Así, polkas, ritmos urbanos y sonidos épicos se combinaron con una estética colorida y dinámica, generando escenas cargadas de emoción y humor.

image

Un legado que sigue creciendo

La Cabalgata de los Reyes Magos nació hace casi cinco décadas como una celebración barrial impulsada por Don Filiberto Simionato y un grupo de vecinos. Con el paso de los años, se transformó en una gran producción cultural que refleja el compromiso de Godoy Cruz con la preservación de sus tradiciones.

Uno de los momentos más emotivos fue la participación especial de Aitana Cirila Simionato, bisnieta de su creador. Es que, su presencia en un cuadro dedicado a la familia, reforzó el valor simbólico y emocional del evento.

image

La llegada de los Reyes Magos, la más esperada en el Piedemonte

El momento cúlmine de la noche fue la aparición de Melchor, Gaspar y Baltasar desde los cerros. La escena despertó la emoción de los niños, y también de personas adultas, en un clima de alegría compartida.

El despliegue de luces, música y efectos escénicos transformó el piedemonte en un escenario de fantasía, consolidando a la Cabalgata como un evento que trasciende generaciones.

image

La cabalgata de los Reyes Magos, una fiesta popular y gratuita

Con entrada libre y gratuita, la Cabalgata de Reyes se consolida como un espacio de encuentro para las familias godoicruceñas y un atractivo cultural para visitantes. Además, en los días previos, los Reyes Magos recorrieron distintos barrios del departamento y puntos comerciales, recolectando cartas y compartiendo momentos con los más pequeños.

Finalmente, cabe destacar que todas las áreas municipales trabajaron de manera articulada para garantizar el desarrollo del evento. Así se reafirma el compromiso del Municipio con la cultura, la identidad y los sueños compartidos.

Temas
