La acción honesta del panadero sanrafaelino, que "revolucionó a todo un pueblo"

XT Campos, asi se denomina la cuenta de la red social donde se publicó esta historia de vida, escribió estas líneas: "Buenas noches. Este joven apodado el Fideo vende pan en avenida Moreno y avenida Urquiza, yo le compré pan a 1000 pesos cada pancito... compre 2, saco la billetera y en el medio de la oscuridad, saco 2 billetes de 1000 y le pago, el sr este salió corriendo atrás mío y me silbó y me dijo que le di un billete de 10 mil. La honestidad es una virtud cara, no la esperen de gente barata, para estas cosas se usan las redes sociales. Tiren buenas que vuelven, Gracias loco, te mereces el doble por lo que hiciste", agregó, finalizando la historia vivida.