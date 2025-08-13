Jurado vecinal de Mendoza sancionó a cuatro personas por vandalismo en muros públicos y privados

Código de Convivencia Ciudadana

Jurado vecinal de Mendoza halló culpables a cuatro músicos por grafitis en muros. Multas del Código de Convivencia superan el millón de pesos.

Por Sitio Andino Departamentales

La Ciudad de Mendoza realizó este miércoles 13 de agosto una nueva audiencia pública con jurado vecinal en el Honorable Concejo Deliberante, en el marco de la aplicación del Código de Convivencia Ciudadana. El proceso concluyó con un veredicto unánime que determinó la responsabilidad de cuatro personas por la realización de grafitis sobre muros públicos y privados.

Los infractores, integrantes de una banda de música, habían presentado un descargo escrito, pero no asistieron a la audiencia, por lo que fueron declarados en rebeldía.

Un proceso con participación ciudadana en Mendoza

El jurado, integrado por siete vecinos convocados previamente, tuvo como objetivo fomentar la participación comunitaria en la resolución de conflictos. La instancia fue encabezada por la coordinadora del jurado vecinal, abogada Daniela Juri, y el representante municipal, abogado Lucas Boulin.

Durante la audiencia, empleados del Teatro Quintanilla identificaron a uno de los acusados gracias a material audiovisual incorporado como prueba. Boulin explicó el procedimiento y recordó que el Código de Convivencia, vigente desde 2014, busca garantizar una vida armónica y pacífica en la Ciudad, estableciendo sanciones para conductas que afecten el espacio común, como grafitis y pintadas no autorizadas.

Sanciones y daños al espacio público

El funcionario destacó que el municipio realiza inversiones constantes en limpieza y mantenimiento urbano, y que este tipo de actos generan un impacto negativo en la imagen de la Ciudad y en las arcas públicas. En este caso, la sanción económica será agravada debido a la afectación de bienes de uso público.

Según el Código de Convivencia, las multas por grafitis, pintadas o garabatos en bienes públicos o privados sin autorización van desde $176.000 a $1.320.000, dependiendo de la gravedad del hecho.

Un fallo unánime

Tras deliberar durante 40 minutos, los siete miembros del jurado resolvieron por unanimidad la responsabilidad de los acusados. Una de las integrantes del cuerpo destacó “la importancia de convocar a los vecinos para que se involucren y asuman un rol activo en el cuidado de la Ciudad”.

La Ciudad de Mendoza es una de las tres comunas del país que implementa un jurado vecinal para juzgar infracciones al Código de Convivencia Ciudadana, reafirmando así su compromiso con la participación ciudadana y la convivencia responsable.

Una de cal y otra de arena para el PRO en Mendoza
Elecciones 2025

El "limbo" en el que quedó el PRO en Mendoza tras el aval y rechazo a integrar un frente

