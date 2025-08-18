Festejo familiar

Juegos, shows y sonrisas: Maipú Municipio celebró a lo grande el Mes de la Niñez

Con el Parque Metropolitano Sur repleto, Maipú municipio dio inicio a una agenda con más de 300 festejos que se extenderán a cada rincón del departamento.

Maipú Municipio festeja el Mes de la Niñez durante agosto.

Por Sitio Andino Departamentales

El gran festejo de Maipú Municipio reunió a familias de todo el departamento con shows, juegos, sorteos y actividades gratuitas. Durante agosto se desarrollarán más de 300 celebraciones en barrios y distritos.

El Parque Metropolitano Sur se convirtió en el epicentro de la alegría con el gran festejo del Día del Niño, que reunió a más de 35 mil personas en una jornada colmada de actividades para toda la familia.

image

Niñas, niños y adultos disfrutaron de espectáculos artísticos, shows en vivo, juegos, sorteos y un amplio patio de comidas acompañado por artesanos locales. Las estaciones recreativas y las propuestas pensadas para los más pequeños le dieron un marco único a la celebración, que se vivió en un clima de comunidad y encuentro.

“Queremos que cada niña y niño de Maipú tenga su festejo. Por eso organizamos esta gran celebración y acompañaremos durante todo el mes los eventos que se realizarán en cada rincón del departamento”, destacó el intendente Matías Stevanato.

image

El Mes de la Niñez se festeja en todos los distritos de Maipú Municipio

Este gran evento fue el punto de partida de una agenda cargada de festejos: durante todo el mes se realizarán más de 300 celebraciones en barrios y distritos de Maipú, donde la Municipalidad será parte y acompañará las celebraciones para que todos los niños y niñas del departamento puedan festejar y disfrutar del Mes de la Niñez.

El próximo fin de semana, las celebraciones se trasladarán a la zona este, con festejos el sábado 23 en la plaza de Fray Luis Beltrán y Pedregal (Variante y Maíz Auxiliadora) a partir de las 14:30 y el domingo 24 en el Playón del SUM del Barrio Jardín y el Parque de la Familia “Héroes de Malvinas” de San Roque, también a partir de las 14:30.

De esta manera, el Mes de la Niñez se consolida como una de las celebraciones más convocantes y esperadas por la comunidad, que encuentra en estos espacios la posibilidad de compartir momentos de alegría y unión en familia.

