22 de octubre de 2025
Sitio Andino
Acción conjunta por el ambiente

Jóvenes y el Municipio de General Alvear unieron fuerzas para forestar el merendero "Las Manitos"

La jornada en General Alvear integró a estudiantes, docentes y referentes sociales en una acción que combinó educación ambiental y compromiso con la comunidad.

Labor comunitaria en el Merendero Las Manitos de General Alvear.

El asesor de Gestión Ambiental, Denis Rabanal, destacó la importancia de este tipo de actividades que vinculan a los jóvenes con el entorno y con la comunidad: “Es una tarea muy grata, trabajar con los chicos de los últimos años de los colegios, que se involucren, que entiendan el valor de cuidar los espacios comunes y que sientan que pueden aportar desde su lugar al bienestar de todos”.

Por su parte, Ariel Pellegrina, representante del Colegio San Martín, explicó que la iniciativa surgió como parte de un proyecto educativo interdisciplinario: “Buscamos que los alumnos puedan llevar a la práctica valores como la solidaridad, la responsabilidad ambiental y el trabajo en equipo. El proyecto incluyó la planificación, la gestión de donaciones de plantas y la organización de una merienda para compartir con los niños del merendero”.

En tanto, María Sosa, responsable del Merendero “Las Manitos”, agradeció la colaboración de los estudiantes y del municipio. “Para nosotros fue una gran alegría recibirlos. Este tipo de actividades no solo embellecen el lugar, sino que también transmiten un mensaje de esperanza y compromiso. Los chicos del merendero disfrutaron mucho del encuentro”, expresó.

Jornada de forestación en el Merendero "Las Manitos" de General Alvear

