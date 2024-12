Inseguridad en General Alvear: ¿quiénes son los responsables?

La mayoría de los encuestados "culpan" a los políticos y la policía de no llevar adelante las acciones que se necesitan para terminar con estos hechos que se producen cotidianamente. "Entiendo que las leyes están bien hechas, pero mal implementadas", comentó un vecino del microcentro de Alvear. "No podés dejar ni una ventana abierta que te roban", dijo una vecina. "No sé como seguir viviendo ya, pero como enfrentarlo tampoco", afirmó una mujer.