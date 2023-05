Incendio intencional en un local gastronómico de San Rafael

El dueño de un local comercial hubicado en el departamento de San Rafael aseguró que el incendio se produjo lanzando botellas con fuego, previo a rociar con combustible. “Perdí todo, esta era mi fuente de trabajo”, dijo el propietario de la parrilla. Además agregó al respecto: "Los vagos que hicieron esto se han cansado de pasar por esta calle y ya les he realizado como 200 denuncias, pasan por aquí y me insultan y la gente que esta comiendo se han levantado y abandonado el lugar. Yo no me he robado nunca ni un caramelo, en cambio estos tipos le han robado a medio mundo, perdí todo mi fuente de trabajo que había consegudio con mucho sacrificio. Voy a empezar de nuevo, porque gracias a Dios muchos vecinos van a colaborar conmigo y mucha gente que me conoce que soy una buena persona. Pero estoy convencido que detrás de esto hay algo muy negro y muy turbio".