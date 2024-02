Historias de vida: Cacho y Ángel, de "pura cepa" sancarlina

Cacho Núñez refirió que desde siempre ha pertenecido a las viñas, y repaso sus pasos por las hileras: "He trabajado en la finca al día, en las viñas y ahora somos contratistas. A los 15 años le dije a mi papá que no quería estudiar más y entonces me mandó a trabajar a la viña y frutales, ya llevo varios años haciendo esto". Ángel está a punto de cumplir 75 años - este mes - y afirma que toda la vida trabajó en las viñas: "Desde que empecé a trabajar fue en las viñas y también en frutales, aunque me gusta más con las uvas".