Guaymallén: se realizó un simulacro aéreo en la zona de aterrizaje de helicópteros.

Este lunes, se realizó el primer simulacro aéreo en la zona apta para el aterrizaje de helicópteros (helipunto) de Guaymallén . Está ubicada en el Parque del Acceso Este, a la altura de calle Sarmiento, justo detrás del Hospital Dr. Humberto Notti. La práctica contó con la participación de Defensa Civil, el Servicio Coordinado de Emergencia, bomberos de la provincia y el cuerpo de Aviación Policial. Se llevó a cabo con los helicópteros AS 350 (B3) y EC145 (sanitario).

El hecho es inédito y, en la misma medida, fundamental para Mendoza: el punto está habilitado para todos los habitantes y visitantes de la provincia que requieran atención sanitaria de emergencia, provenientes no solo del sistema de salud estatal sino también privado. Esto requirió importantes trabajos de recuperación y adaptación, realizados por la comuna a conciencia y con recursos propios. Un desafío teniendo en cuenta que no existía experiencia previa en obras de esta índole. Vale recordar que el predio presentaba una serie de problemáticas que, en su momento, obligaron a su traslado por no garantizar determinadas condiciones de operación y seguridad. Entre ellas, acceso irrestricto de transeúntes y vehículos que inhabilitaba su uso; superficie de tierra que provocaba levantamiento de polvo al momento del aterrizaje y del despegue, lo que a su vez generaba daños mecánicos en los equipos de rescate y aeronaves; y dificultad para las operaciones diurnas y nocturnas por falta de señalización visual.