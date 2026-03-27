Guaymallén promueve el cannabis medicinal con beneficios para nuevos proyectos.

La Municipalidad de Guaymallén oficializó su adhesión al régimen provincial que regula y promueve el cannabis medicinal y el cáñamo industrial , a través de la ordenanza 10357. La normativa establece un marco para el desarrollo de toda la cadena productiva, desde el cultivo hasta la comercialización .

La iniciativa incorpora al ámbito municipal los alcances de la Ley Provincial 9617 y su decreto reglamentario, con el objetivo de ordenar la actividad, fomentar inversiones y garantizar el acceso terapéutico.

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Para ello, se designó como autoridad de aplicación a la secretaría de Gobierno y Desarrollo Social , que tendrá diversas funciones como:

Entre los puntos centrales, la ordenanza prevé incentivos para proyectos radicados en el departamento, como la exención de tasas vinculadas a habilitaciones iniciales. Además, impulsa la promoción de distintas escalas productivas y el uso de prácticas agroecológicas , con el fin de diversificar la matriz económica de Guaymallén y generar empleo en actividades agrícolas e industriales asociadas.

cannabis cáñamo Prensa Gobierno de Mendoza

La iniciativa también contempla la creación de una Mesa Sectorial Municipal que integrará a organismos públicos, instituciones académicas y actores privados. Entre ellos, se prevé la participación de entidades como la Universidad Nacional de Cuyo y el INTA, junto a asociaciones civiles, productores y representantes del sector, para coordinar políticas y promover la articulación público-privada.

Asimismo, se creará un registro municipal de actores vinculados al cannabis medicinal y el cáñamo industrial, que funcionará de manera complementaria al registro provincial. Según se detalla en la ordenanza, la medida busca no solo fortalecer el desarrollo económico, sino también garantizar un acceso seguro y controlado a productos con fines terapéuticos.

La industria del cannabis en Mendoza

La industria de cannabis pone a Mendoza en el radar mundial para posibles inversiones. Sin embargo, hay algunas trabas legales que dependen de la Nación que por ahora frenan la expansión de esta producción que en otras partes del mundo genera importantes recursos.

Según datos oficiales del Registro de Productores de Cannabis, hay 3 proyectos enmarcados en la Ley 27350, que permite la investigación médica y científica, el uso y el cultivo de la planta y sus derivados; dos de cáñamo y 12 de fitomejoradores.