Guaymallén suma nuevos playones deportivos en Jesús Nazareno

El Municipio de Guaymallén avanza con la construcción de dos playones deportivos en el barrio Los Pinos, ubicado en el distrito Jesús Nazareno , en el marco de su Plan de mejora de infraestructura urbana .

La intervención busca generar espacios saludables, seguros y recreativos para los vecinos , promoviendo la práctica de actividades deportivas y el uso del espacio público. El predio, delimitado por las calles Puerto Deseado, Capitán Giachino y Cerro Catedral, contará con dos plataformas de distintas dimensiones.

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Uno de los playones, ubicado hacia el oeste, tendrá medidas de 20 por 33 metros , mientras que el segundo, en el sector este, alcanzará los 20 por 40 metros. Ambos fueron construidos sobre un terreno previamente nivelado y compactado, con superficies diseñadas para soportar actividades deportivas intensivas.

En cuanto a los detalles técnicos, las estructuras cuentan con un espesor de 15 centímetros y fueron ejecutadas con hormigón H25 con incorporación de fibra, endurecedor superficial y terminación mecánica mediante allanadora tipo “helicóptero”, lo que garantiza resistencia y durabilidad.

Además, se aplicó un tratamiento de curado con membrana química para asegurar el correcto fraguado del material y mantener su humedad, optimizando así su calidad final.

Las obras se complementarán con la construcción de veredas perimetrales e internas, la incorporación de gradas y la instalación de luminarias LED, con el objetivo de mejorar la seguridad y accesibilidad del espacio.

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Un plan para mejorar la calidad de vida en Guaymallén

Estas intervenciones forman parte del Plan de mejora de infraestructura urbana que impulsa el municipio, orientado a fortalecer la integración social y promover hábitos saludables en la comunidad.

En ese marco, la comuna también ejecuta obras como la construcción de nuevas plazas y paseos, ciclovías, pistas de salud, alumbrado público, apeaderos y mejoras en bulevares y rotondas, consolidando una política integral de desarrollo urbano.