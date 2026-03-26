26 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Guaymallén

Gastronomía y show en Guaymallén: éxito de una nueva edición de la Batalla de Lomos

La propuesta combinó sabores, cultura y entretenimiento en Los Corralitos del departamento de Guaymallén.

En Guaymallén se eligió el mejor lomo de Mendoza.

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Por Sitio Andino Departamentales

Se realizó en Guaymallén una nueva edición de la “Batalla de Lomos”, el evento en gastronomía que pone en valor uno de los clásicos más representativos de la cocina mendocina. En esta ocasión, el certamen enfrentó a Café Kanela y El Quincho Parrilla, quienes compitieron con sus mejores versiones del tradicional sándwich.

La cita tuvo lugar en Los Corralitos, en Guaymallén, donde ambos equipos buscaron conquistar tanto al público como al jurado con propuestas que combinaron sabor, técnica y creatividad.

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Un duelo en gastronomía con jurado especializado

El jurado estuvo integrado por referentes del mundo gastronómico y de las redes sociales, entre ellos May, Flavio Eglez, Fabio Marengo, Juan Tur y Marcelo Moner.

Tras la degustación y evaluación, el triunfo fue para Café Kanela, que se impuso por tres puntos contra dos en una competencia reñida.

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Música y propuesta cultural en Guaymallén

Además del duelo culinario, el evento incluyó una propuesta artística que acompañó la jornada. Se presentó un ensamble de la Escuela Municipal de Rock Mario Mátar, junto con la musicalización a cargo de los DJs Cesar Lara y Lulittt.

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De este modo, la Batalla de Lomos volvió a consolidarse como una propuesta que combina gastronomía, entretenimiento y cultura local, convocando a vecinos y visitantes en torno a uno de los sabores más emblemáticos de Mendoza.

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