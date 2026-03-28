Violento accidente en Guaymallén: un menor fue atropellado en la vía pública Foto: Cristian Lozano

Por Juan Pablo Strappazzon







Durante la tarde del viernes, alrededor de las 18:15, se registró un grave accidente vial en el que un menor de edad fue atropellado. El hecho ocurrió en la intersección de carril Godoy Cruz y Jorge Newbery, en el departamento de Guaymallén.

Cómo fue el accidente en Guaymallén en el que un menor fue atropellado Según fuentes policiales, se recibió un llamado a la línea de emergencias que alertaba sobre un menor de 16 años que habría sido atropellado en la vía pública, lo que motivó un rápido despliegue de personal en la zona.

Al arribar al lugar, el conductor de un Renault 19 manifestó que circulaba de Este a Oeste por calle Godoy Cruz cuando, de manera imprevista, un menor que se desplazaba en bicicleta se cruzó en su trayectoria y terminó impactando contra el vehículo.

El menor fue asistido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que le diagnosticó politraumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado al Hospital Central para una mejor atención.

En tanto, al conductor se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo (0,00 g/L). En el hecho intervino la Oficina Fiscal de Guaymallén. Si querés mantenerte informado sobre todas las novedades policiales de la provincia de Mendoza, hacé clic aquí y accedé a los hechos más recientes.