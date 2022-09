Golpiza a un hombre: "Perfectamente lo podría haber matado"

“Es una conducta la cual nosotros como ciudadanos no podemos permitir, no son los carriles normales para cobrar una cuenta, en Alvear nos conocemos todos y creo que hay formas y formas. Mi cliente tenía una deuda con el proveedor y sucedió un comportamiento agresivo por parte de una persona”, sentenció.

Sobre la empresa que posee su cliente, Nedic afirmó: “Mi defendido tiene una empresa local que está relacionado con los insumos y productos para la ganadería, se está investigando desde la Fiscalía si tiene alguna responsabilidad por parte de la empresa o es ajeno a ello; solo explicaré que no son los carriles normales para manejarnos en una sociedad”.

Carátula y estado de salud

El letrado indicó que la carátula del caso puede cambiar ya que “inicialmente era por extorsión, pero seguro por las amenazas y lesiones, se pueden agravar, mi cliente tiene lesiones como fractura en costillas, comprometido un ojo por posible desprendimiento de retina y hemorragias internas, la familia está atemorizada”.

Nedic entiende que en breve el fiscal de la causa, Mariano Castro, podría dictar la prisión preventiva para el atacante. “Creo que el fiscal ordenará la detención preventiva pero no sé en qué modalidad, en el transcurso de la investigación se verá si actuó solo o hubo más personas involucradas”, acotó.

Por último, el abogado del hombre golpeado consideró que “la persona ha actuado fuera de sí, perfectamente lo podría haber matado y ante esta situación, por ejemplo, todos deberíamos ir a pagar nuestras deudas porque si no, nos pegarán de esa manera”.

La defensa del agresor

Jorge Luque, abogado de la defensoría pública y defensor del agresor, se refirió al hecho y expresó que "soy defensor oficial de General Alvear y defiendo al señor Amut, no me voy a referir al hecho en concreto porque esta persona no ha declarado de ese hecho. Son varios delitos los que se le atribuyen como daño a la propiedad por el celular, lesiones graves y una coacción, o sea una amenaza agravada".

Se supo, por palabras del letrado, que el hombre en cuestión no tiene antecedentes penales.