Parte del cronograma provincial

Godoy Cruz se suma a los simulacros provinciales de sismo con fuerte compromiso preventivo

La Escuela María Elena Champeau de Godoy Cruz realizó un nuevo ejercicio de evacuación, con presencia del intendente Diego Costarelli.

Por Sitio Andino Departamentales

La escuela 4-010 María Elena Champeau, de Godoy Cruz, fue parte del cronograma provincial de simulacros de sismo establecidos por la Dirección General de Escuelas. De la actividad participaron 450 estudiantes acompañados por docentes y autoridades de la institución. Asimismo, durante las acciones se entregaron materiales deportivos.

Las tareas contaron con la presencia del intendente Diego Costarelli, las direcciones de Defensa Civil de la Provincia y del Municipio y la coordinación de Educación Física de la Dirección General de Escuelas.

Esto da lugar al cronograma provincial establecido por la Dirección General de Escuelas, que realiza ejercicios una vez por mes a lo largo de todo el año en todas las escuelas con fines de aprendizaje, prevención y protección ante una situación de emergencia.

image

El cronograma de simulacros de sismo en Godoy Cruz

El objetivo de la propuesta es asesorar a las distintas comunidades educativas en materia de prevención de emergencias y fortalecer la autoprotección en prevención sísmica.

De esta manera, se apunta a garantizar la seguridad y el bienestar de toda la comunidad educativa de Mendoza al prepararla para afrontar de manera adecuada cualquier situación de riesgo.

Por otro lado, también se desarrollaron capacitaciones virtuales para docentes con el objetivo de profundizar en las medidas adecuadas a tomar ante una emergencia sísmica.

