General Alvear: por qué los Bomberos Voluntarios están fuera de servicio

"En cuanto al tema del combustible, hemos juntado un poco porque no hemos tenido tantas salidas, o sea, casi que no hay salidas diarias, entonces está moderado, pero no tenemos tampoco la movilidad hoy para salir. No me he enterado que se haya recibido algo, esa parte esa la trabaja la comisión directiva, quienes están a cargo, pero por lo que yo sé, creería que no", agregó.