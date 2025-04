General Alvear: la nueva embajadora de la Ganadería que quiere dejar su huella

Federica Sáenz fue elegida como la nueva embajadora local de la Ganadería . A sus 21 años , se mostró emocionada y agradecida: “Era algo que siempre me gustó desde muy chica, así que ahora que se dio, estoy muy feliz”.

Un lazo familiar con la tierra

Federica contó que su vínculo con el campo viene de familia: “Mi papá es ganadero y siempre estuve ligada a este ámbito. Hace varios años me proponían presentarme, pero no me sentía preparada. Este año dije ‘es ahora’, y acá estoy”.