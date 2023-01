Francisco Moreno, sus sensaciones luego del Dakar 2023

El trazo simple de la historia dice que el joven oriundo de Tupungato (26 años) ocupó por segundo año consecutivo el 2* lugar del podio en la categoría de cuatriciclos, con un equipo absolutamente particular y rodeado de sus más estrechos colaboradores, además de montado en una cabalgadura mecánica de origen francés pero armada íntegramente en la provincia de Mendoza, muy lejos de los centros de alta tecnología pero muy cerca del fuego que esta pasión mueve a quienes practican estas disciplinas.

Rally Dakar 2023 El mendocino Francisco Moreno sub campeón en Quads

Francisco Moreno 2.jpeg Francisco Moreno en su cuatriciclo armado totalmente en Mendoza

Francisco Moreno no duda en calificar a ésta edición del Dakar 2023 como durísima, no solamente por las etapas que se agregaron sino también por las dificultades de los caminos elegidos , a los que se debe sumar las condiciones de frío y lluvia durante varios días que obligó, incluso, a suspender etapas. Comenta que la 2* etapa se realizó en caminos de piedras de tal dificultad que obligaron al abandono de muchos competidores y, en los aspectos personales, su momento mas complicado lo vivió en la 6* etapa cuándo la rotura de la tapa de embrague como consecuencia del impacto de una piedra, lo dejó sin aceite, situación que pudo resolver con la llegada de un misterioso beduino que apareció de la nada en el desierto y le regaló un litro; no obstante ello pudo llegar al campamento porque un competidor lo remolcó en todo el tramo de enlace.