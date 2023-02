Festival Nacional de la Tonada, fueron tres noches mágicas

Soledad en Tonada.jpeg Soledad conquistó al público en la primera noche del "Festival Nacional de la Tonada"

La presentación de Soledad Pastorutti fue la que convocó la menor cantidad de público, si bien el impecable espectáculo que ofreció no dejó lugar a dudas acerca de lo acertado de su contratación, se sintió el hecho que la misma se realizara en la previa de un día laborable. Ello no impidió que no solamente sus fanáticos, que llegaron desde diversos puntos del país y con algunas historias que llamaban la atención como un matrimonio cordobés que viajó 12 hs en colectivo para llegar y emprendían el regreso de la misma forma, sin demasiado descanso. La calidez que transmite "La Sole" desde el escenario, también se sintió cuándo finalizó su presentación y para confirmar esto solamente damos un dato; estuvo hasta las 5.30 hs. de la mañana sacándose fotos y firmando autógrafos. Eso habla de valores y respeto hacia el público en general y sus fieles seguidores en particular.