Expo Educativa 2025: Tunuyán abrió un espacio de oportunidades para jóvenes

El intendente de Tunuyán Emir Andraos juntos a los jóvenes.

Se realizó una nueva edición de la Expo Educativa 2025 en el Polideportivo Municipal de Tunuyán . La actividad fue organizada por la Dirección de Educación y estuvo dirigida a estudiantes, familias y público en general. La jornada se desarrolló en dos turnos, con entrada libre y gratuita , y reunió a más de 800 visitantes .

El intendente Emir Andraos recorrió cada uno de los stands y expresó “Apoyamos a los chicos en su formación para que se queden en el Valle de Uco y no migren, porque sabemos los recursos que se necesitan para poder estudiar en Ciudad. Este año brindamos subsidios, becas de transporte y becas de fotocopias, para que los estudiantes no abandonen sus estudios por falta de recursos” , agregó.

Entre las instituciones presentes estuvo la Universidad Maza, Universidad Champagnat, Escuela Municipal de Idiomas y de oficios, Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), IES Normal Superior General Toribio de Luzuriaga, Instituto Tecnológico Universitario (ITU), Instituto Rosario Vera Peñaloza, R.P.G., Instituto de Educación Superior de Tupungato, Centros de Capacitación para el Trabajo (CCT) Rosario Puebla de Godoy, José Servando Burgos y República de la Rioja, Universidad Siglo XXI, Armada Argentina, Ejército Argentino, Instituto de Educación Superior Valle de Uco (IESVU), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) y GTL Tunuyán.

También se sumaron la Escuela Municipal de Idiomas y Oficios . Distintas áreas municipales como la Dirección de Derechos Humanos , a través de la “Casa de la Mujer” mostrando sus 7 talleres y el curso de mujeres al volante, junto al asesoramiento para hombres y mujeres del Departamento.

También estuvo presente la Dirección de Desarrollo Económico con un espacio de escucha activa a través de la pizarra “Construyendo Futuro”, donde los jóvenes expresaron sus aspiraciones académicas y laborales. Una pizarra llena de sueños, ideas y propuestas reflejó el interés de la comunidad en construir oportunidades reales para las juventudes.

El Área de Gestión Social ofreció asesoramiento sobre becas de transporte y fotocopias. El espacio “Tunuyán Joven” contó con una pantalla gigante con juegos interactivos, mesas de truco, de tejo y ruleta con preguntas de tópicos académicos.

Los cientos de asistentes tuvieron a disposición el stand de salud y los puestos de hidratación y merienda.

Emir Andraos, intendente de Tunuyán, destacó la nueva edición de la Expo Educativa