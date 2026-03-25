Estudiantes de Guaymallén cosechan uva y elaboran su propio vino en la escuela

Elaboración de vino por parte de alumnos de la Escuela 4-025 Los Corralitos de Guaymallén.

La comunidad educativa de la Escuela 4-025 Los Corralitos, de Guaymallén , comenzó durante la última semana con la tradicional experiencia de cosecha de uva y producción de vino , una práctica que desarrollan cada año estudiantes de quinto y sexto año como parte de su formación.

El director de la institución, Walter Arias, explicó que dio inicio la temporada de cosecha de uva malbec , en la que participan activamente los alumnos dentro de la viña experimental con la que cuenta la escuela.

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“Acá nos encontramos en la cava de la escuela, donde están reposando nuestros vinos. Contamos con una barrica de roble americano y los vinos de la cosecha 2025, que fue muy fructífera. Todo tiene su historia: nos regalaron uva, tuvimos una vinificación récord e hicimos vino blanco por primera vez”, destacó.

En esta edición, los estudiantes están envasando entre 200 y 300 botellas , en un proceso que también cuenta con el acompañamiento de la comunidad local, que aporta botellas, corchos y otros insumos necesarios para la experiencia.

Además, el proyecto incluye un componente histórico y cultural. “Vinculamos la historia. Por ejemplo, la etiqueta del año pasado fue diseñada en homenaje a San Martín, en el marco de las máximas que le dejó a su hija Mercedes”, explicó Arias.

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Este año, en tanto, los alumnos y docentes decidieron rendir homenaje a los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia a través del diseño de las nuevas etiquetas.

El vino producido se comercializa en distintos eventos, como la Expo Corralitos, donde también se exhiben otros productos elaborados por los estudiantes, como mermeladas, berenjenas en conserva y escabeches.

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Desde el lado de los alumnos, Paula, estudiante de quinto año, valoró la experiencia: “Aprendemos todo el proceso completo para hacer vino: cosecha, verificación, pesaje, selección, molienda hasta llegar al envasado. Es muy grato aprender esto en una provincia como Mendoza”.

Por su parte, la profesora de enología, Marcela Fernández, remarcó que la escuela brinda herramientas clave para la inserción laboral: “Les damos las bases para que luego puedan continuar con pasantías y acercarse al mundo del trabajo. Muchos siguen estudiando carreras vinculadas a la producción de vino”.