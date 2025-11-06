6 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Salud y logística

Estrenaron la pista del Aeroclub de General Alvear con un vuelo sanitario hacia Buenos Aires

La aeronave Piper LV-OPD despegó a las 6 desde General Alvear y regresó a las 17, con una ambulancia aguardando para completar el traslado.

Vuelo desde General Alvear a Buenos Aires. &nbsp; &nbsp;

Vuelo desde General Alvear a Buenos Aires.

 

 

Por Sitio Andino Departamentales

En la madrugada de este miércoles, a las 6:00 horas, despegó desde la nueva pista asfaltada del Aeroclub de General Alvear el avión matrícula LV-OPD (Piper), acondicionado especialmente para vuelos sanitarios. La aeronave partió rumbo a Buenos Aires para concretar el traslado de un paciente alvearense que se encontraba internado desde hacía varios meses en la capital del país.

Gracias a las condiciones óptimas del nuevo pavimento, el despegue se realizó sin dificultades, garantizando una operación segura incluso en jornadas de alta humedad o inestabilidad climática.

image

El vuelo arribó a Buenos Aires cerca de las 12:30, donde el paciente aguardaba para iniciar su regreso a General Alvear. Luego de la carga de combustible, la tripulación emprendió el retorno y aterrizó en el Aeroclub minutos antes de las 17:00. Allí, una ambulancia del Hospital Enfermeros Argentinos aguardaba para completar el traslado hasta el nosocomio local, donde el paciente continuará su proceso de recuperación.

La coordinación del operativo estuvo a cargo del Hospital Enfermeros Argentinos, en articulación con sus pares de Buenos Aires, el Aeroclub de General Alvear y la Municipalidad.

En General Alvear despegó el avión sanitario desde la nueva pista asfaltada

