Estafas virtuales y su constante crecimiento en el Valle de Uco

Para conocer cuáles son las modalidades frecuentes que se dan últimamente dialogamos con el Auxiliar Daniel Carmona de la Oficina de Delitos Tecnológicos del Valle de Uco, quien explicó a Noticiero Andino lo siguiente: “La estafa que se da frecuentemente es la duplicación de perfiles, donde nos encontramos con comercios falsos que ofrecen sus productos en facebook falsos". El consumidor realiza la compra a un comercio que no existe, se sorprende cuando se acerca al comercio real a retirar el producto y éste no realizó la operación. La víctima en la mayoría de los casos realiza el pago completo o una pequeña seña para congelar el precio del producto o artículo determinado. En éste caso la víctima fue estafada y el comercio real no tiene conocimiento de esa operación ya que su cuenta de facebook fue duplicada”.