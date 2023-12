Estafaron a una mujer en General Alvear por intermedio de su cuenta de WhatsApp

"A las 6 de la tarde del martes me llega desde un celular 2625 una llamada identificado como equipo técnico WhatsApp, para tener en cuenta por qué confunde y nos hace caer en esto, en el llamado me dicen que hay otro número que tiene una deuda y que para verificar que yo sea la real propietaria me piden acceder a los ajustes y me terminan confundiendo y haciendo cambiar la verificación en dos pasos", comentó Reyes.