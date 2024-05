Es agricultor, tiene 80 años y cosechó un camote de más de 3 kilos en Jaime Prats

Barros tiene 80 años y comentó sobre su trabajo de cultivo: "Tengo 4 hectáreas que llegan hasta el río y plantamos todo lo que es orgánico, no tiene químicos porque no es bueno, es con guano, no más. Nos piden de las verdulerías, de los supermercados porque saben lo que se consume. El camote más grande que he sacado pesó 3 kilos 180 gramos y es una novedad para todos".