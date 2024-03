Encuentro Con Vos: más de 200 participantes le dieron vida a este acontecimiento

Denominado "Encuentro con Vos", se realizó en las Canchas de Mendoza Fútbol -ubicadas frente al parque Margarita Malharro de Torres- el evento organizado por la Municipalidad de Godoy Cruz . Allí asistieron más de 200 personas, entre niños y adultos, que celebraron al aire libre el Día Mundial del Síndrome de Down.

image.png

La jornada tuvo como objetivo promover la igualdad e inclusión de las personas con síndrome de down en nuestra sociedad. Cabe destacar que las actividades recreativas permitieron resaltar las capacidades individuales a través de diversas actividades como zumba, vóley, tejo, fútbol e iniciación deportiva.

image.png

¿De qué se trató este acontecimiento?

El 21 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Mundial del Síndrome de Down. Es para reflexionar y comprender sus implicancias y las acciones que, como sociedad, debemos fomentar para permitir la igualdad y la inclusión. Cabe recordar que el Síndrome de Down no es una enfermedad sino una alteración genética.

Específicamente, los seres humanos tenemos 46 cromosomas distribuidos en 23 pares. La alteración se da cuando en el par 21, se encuentra un cromosoma extra.