En Valle de Uco, la vacunación está por encima de la media

En relación al convenio firmado, la ministra Nadal considero que es la forma de acercar a la salud a los puntos mas alejados de la provincia, citando el caso de los cardiologos. "No hay profesionales para poner en todos los centros de salud, entonces se implementan este tipo de servicios donde un técnico capacitado realiza el electro y luego, el mismo es enviado al Hospital Tagarelli, en el caso de San Carlos, para realizar su evaluación". "De esta forma estamos realizando medicina preventiva", agregó.

Al ser consultada por Noticiero Andino Valle de Uco en relación a la marcha del proceso contemplado por la campaña nacional de vacunación, expresó: "Tanto San Carlos como Tupungato están por encima de los promedios provinciales". Y sumó: "No debemos olvidar que son enfermedades que ya hemos superado, por lo tanto no podemos permitir que vuelvan a ingresar, sobre todo por los adultos que en caso de contagios, no cursan estas enfermedades en forma benigna".

Cerrando su comentario, Nadal sentenció: "Sabemos que la rubéola, en el caso de mujeres embarazadas, produce deformaciones en los bebés"

ANA MARIA NADAL MIN SALUD LA VACUNACION EN SAN CARLOS Y TUPUNGATO ENCIMA DE LA MEDIA PROVINCIAL